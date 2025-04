Rumer Willis confiesa que sigue durmiendo con su madre, Demi Moore, y que se ducha con sus hermanas

La familia de Bruce Willis siempre se ha mostrado muy unida, y aún más desde que se hizo público su diagnóstico de demencia. El actor comparte tres hijas con su exesposa Demi Moore, con quien mantiene una gran relación. Actualmente, está casado con la modelo Emma Heming, con quien tiene a sus dos hijas menores.

Rumer Willis, la hija mayor del actor, ha vuelto a hablar sobre el fuerte vínculo que mantiene su familia. A sus 36 años destaca lo mucho que valora haber crecido en un hogar lleno de unión y amor, algo que agradece profundamente a sus padres.

Ahora, durante una charla con Zoe Winkler en su podcast What in the Winkler, Rumer se ha sincerado sobre cómo espera seguir el ejemplo que le han dado sus padres para entablar un vínculo similar con su hija pequeña.

"Sinceramente, espero que Lou siga durmiendo conmigo cuando tenga mi edad", admite. "Todavía duermo en la cama con mi madre, y no me parece raro".

Rumer Willis con su madre, Demi Moore | Getty

Rumer también ha hablado de sus dos hermanas, Scout LaRue, de 33 años, y Tallulah, de 31. "Mis hermanas y yo todavía nos bañamos juntas. Así fue el hogar en el que crecí. La gente podría pensar que esto es una locura y algo raro, pero yo no".

Durante la conversación, ambas mujeres comparten sus perspectivas sobre la crianza de sus hijas. Rumer, por su parte, ha explicado su postura sobre dormir junto a su hija pequeña.

"Duermo con Louetta y no he pasado una sola noche lejos de ella desde que nació", expone. "Siempre pienso en ello como si cogieses a un bebé gorila o a un cachorro de dos semanas o tres meses y lo hicieses dormir en una habitación separada de su madre. Todo el mundo te miraría como si estuvieras loco. Pero aun así, pensamos: Ay, no, ese niño debe dormir solo toda la noche. Tiene que valerse por sí mismo, tiene que aprender a calmarse. ¡Ni siquiera pueden alimentarse solos!"

"Por cierto, ni siquiera los adultos sabemos calmarnos solos. La gente bebe vino, consume drogas o se come una tarrina entera de helado", continúa.

Demi Moore y Bruce Willis con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis | Instagram Demi Moore

En los últimos meses, la familia ha demostrado su fuerte unión en diversas reuniones, como la reciente celebración del 70 cumpleaños de Bruce o los 31 de Tallulah. Además, Rumer y sus hermanas han brindado un apoyo incondicional a su madre durante la ceremonia de los Oscar, donde estaba nominada por su actuación en La sustancia.