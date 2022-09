Tráiler de 'My policeman', con Harry Styles y una apasionada historia de amor gay prohibido

Ya tenemos el primer vistazo a 'My Policeman', la cinta con la que Harry Styles continúa su carrera como actor en medio de todo el revuelo con 'Don't Worry Darling' y las polémicas que rodean a la película de Olivia Wilde.

Dirigida por Michael Grandage ('El editor de libros'), al cantante le acompañan en el reparto Emma Corrin ('The Crown'), David Dawson ('The Last Kingdom'), Gina McKee ('Notting Hill'), Linus Roache ('Homeland'), y Ruper Everett ('El nombre de la rosa').

La película se estrena el próximo 4 de noviembre en Prime Video y el tráiler no ha dejado indiferente a nadie, y menos a los fans del artista.

'My Policeman' es una historia de amor prohibido y convenciones sociales en continuo cambio que sigue a tres jóvenes -el policía Tom (Harry Styles), la profesora Marion (Emma Corrin) y el curador de arte Patrick (David Dawson)- mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50.

Póster de 'My policeman' | Prime Video

La película narra la apasionada relación entre dos hombres en el Brighton de los 50, cuando la homosexualidad era ilegal. La película empleará una estructura de flashback y tendrá lugar a finales de los 90, cuando Tom y Marion se llevan a un Patrick anciano e inválido a su casa, lo que los obliga a volver a recordar esos eventos sísmicos de 40 años antes y la relación apasionada de Tom con Patrick, cuando estaba prohibido.

En la década de los 90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) y Patrick (Rupert Everett) siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado. Basada en el libro de Bethan Roberts, el director Michael Grandage esboza un retrato evocador y conmovedor de tres personas atrapadas en las cambiantes mareas de la historia, la libertad y el perdón.

El film está producido por Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey y Philip Herd y cuenta además con Michael Grandage, Michael Riley McGrath y Caroline Levy como productores ejecutivos. Ron Nyswaner ha sido el encargado del guion, que está basado en el libro homónimo de Bethan Roberts.