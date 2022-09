Harry Styles se pronuncia sobre el escupitajo a Chris Pine con una irónica burla

El regreso a los escenarios de Harry Styles no podía pasar por alto el tema de conversación favorito del momento. ¿Escupió realmente a Chris Pine? El cantante abordó la polémica y aprovechó su último concierto para tomarse con humor la situación.

"Es maravilloso estar de vuelta en Nueva York", expresaba durante el espectáculo. "Fui muy rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine". Agregó con una sonrisa: "Pero no temais, estamos de vuelta".

Un comentario que ha vuelto a revolucionar las redes sociales cuando miles de fans reaccionaron atónitos a este improvisado momento. "'Acabo de llegar muy rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine'' ahora es mi cita favorita de Harry Styles, nada la superará", comentaba un usuario de Twitter.

Las teorías en torno a lo que ocurrió se desataron tras la viralización de un vídeo, donde se puede ver a Styles tomando asiento en la sala de exhibición de la película 'Don't Worry Darling', junto a Chris Pine. Un extraño movimiento con la boca en dirección hacía el actor y la posterior reacción de este, quién mira hacia abajo analizando por un momento una situación inesperada, dio a pensar que podría haber escupido a su compañero de reparto.

El representante de Chris Pine desmiente el suceso

Intentando acallar esta última situación polémica que se ha convertido en el tema del momento, generando una gran cantidad de memes y recursos humorísticos, el representante de Chris Pine habló al medio 'People'.

"Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión online que es claramente engañosa y permite especulaciones tontas", explicaba el representante.

Chris Pine y Harry Styles en la premiere de 'Don't Worry Darling' | Getty

"Para que quede claro, Harry Styles no le escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".

La tensión durante el set del rodaje, a través de los rumores que apuntan a una mala de gestión por parte de su directora Olivia Wilde durante el rodaje, están desvelando diferentes frentes. Propiciando que se tenga un mayor interés por descubrir los detalles escabrosos de la trama, que por ver la propia película. Según se ha dejado ver por el comportamiento de Wilde y la protagonista de la película, Florence Pugh, se habría generado un importante conflicto, a pesar de que ellas han decidido no dar pie a las informaciones que declaran un frente abierto que hay entre ellas.

