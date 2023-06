Tom Holland habla años después de su actuación de 'Umbrella' que impresionó a Zendaya y al mundo: "Estoy orgulloso"

Tom Holland es uno de los actores del momento en Hollywood y se ha ganado el cariño de todo su público gracias a su carisma y su participación en grandes superproducciones como la saga de 'SpiderMan' o 'Uncharted'.

El actor acaba de estrenar su nueva serie, 'The Crowed Room' para Apple TV+ que protagoniza junto a Amanda Seyfried ('Mamma Mia!') y Emmy Rossum ('Shameless'). El tráiler se puede ver en el vídeo de arriba y Holland ha asegurado que ha sido uno de los proyectos más duros en los que ha participado por lo que ha decidido tomarse un descanso de su carrera como actor.

Tom Holland rodando 'The Crowded Room' | Gtres

En 2017 Tom Holland participó en el programa 'Lip Sync Battle' en el que famosos bailaban al ritmo de canciones que ellos mismos escogían. El actor compitió contra Zendaya, su actual pareja, e hizo una increíble y sensual performance del clásico 'Umbrella' de Rihanna que todavía nadie es capaz de olvidar.

Ahora, en una entrevista para 'The Hollywood Reporter' el actor de 'Avengers: Endgame' ha recordado la icónica actuación y se ha sincerado sobre cómo vivió ese momento y la repercusión que recibió gracias a ella:

"Estoy orgulloso de ello". "Me gusta que haya dejado un impacto duradero. Fue una época increíble. Mi vida estaba cambiando ante mis ojos. Se estrenaba' SpiderMan' y estaba en la cresta de la ola. Recibía ofertas y las rechazaba por primera vez, lo que era una locura. Me reunía con productores y directores e iba a Los Ángeles por mi cuenta. Por fin estaba en esa fase en la que podía decir: '¿Puedo llevar a mis amigos?'. Y me decían: 'Sí'".

Tom Holland como SpiderMan | Marvel

Holland lució durante la performance un conjunto negro con medias de rejilla y bailó una increíble coreografía bajo la lluvia. Todo ello creó un debate sobre una posible crítica hacia la masculinidad tóxica y Holland ha querido dar su opinión al respecto:

"He crecido en el ambiente menos tóxico-masculino posible. No me di cuenta de que lo que estaba haciendo era tan vanguardista. Simplemente pensé: 'Sí, a la mierda, me pondré unas mallas y bailaré bajo la lluvia. Será muy divertido. No me importa'. Pero nunca me pillarías haciendo eso ahora. Sólo porque no quiero hacer un maldito programa de televisión que no necesito hacer. Prefiero ir a jugar al golf y vivir mi pequeña vida privada".

"Es interesante", continúa. "Porque he trabajado muy duro en mi carrera y he sido muy calculador a la hora de decidir qué hago y cuándo lo hago. Y de todas las películas de las que estoy increíblemente orgulloso, la 'Lip Sync Battle' es por lo que recibo más cumplidos".

Aunque parece que Holland no volverá a regalarnos otro momento como este, que quedará para siempre en el imaginario de la cultura pop, no se desvinculará del baile por completo. El actor ha asegurado que participará en una película biográfica de Fred Astaire, un famoso bailarín de teatro y cine, que dirigirá Paul King, el creador de las encantadoras películas de 'Paddington'.

Sin embargo, como la mayoría de los proyectos cinematográficos, se encuentra en un parón indefinido hasta que se llegue a un acuerdo en la huelga de guionistas. El actor ha afirmado que esta totalmente comprometido con la causa: "Siempre voy a estar del lado de los pequeños", dice Holland. "Espero que encuentren una solución porque se lo merecen".