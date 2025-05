Tom Cruise deja claro si le dan miedo sus escenas más peligrosas y habla de cómo aborda la "presión"

Si hay una palabra que resume a la perfección lo que representan las películas de Misión Imposible, esa es riesgo, y no cabe duda de que a Tom Cruise le fascina.

A lo largo de las ocho entregas que conforman la franquicia, hemos visto al actor de 62 años enfrentarse a todo tipo de desafíos extremos: desde colgarse del edificio más alto del mundo con apenas un arnés, pasando por atarse al exterior de un avión en pleno despegue o lanzarse en moto por un acantilado en Misión Imposible: Sentencia mortal, parte 1.

En medio de los rumores que sugieren un posible romance con Ana de Armas, con quien ha tenido varias citas desde febrero de 2025, Cruise ha viajado a Corea del Sur, junto al elenco de la película, para promocionar el esperado estreno de Misión Imposible: Sentencia final.

Tom Cruise y el elenco de Misión Imposible: Sentencia final, parte 2 en Corea del Sur | Getty

"Tenemos un dicho: 'La presión es un privilegio'. De lo que también me he dado cuenta es de lo mucho que disfruto la presión, de lo mucho que disfruto la responsabilidad de hacer películas", confiesa al medio The Korea Times en la rueda de prensa del evento.

Además revela: "La gente me pregunta si no tengo miedo cuando me enfrento a diversas dificultades. Sinceramente, sí. Está bien sentir esas emociones y no les tengo miedo. No busco solo lo seguro".

Tom Cruise en Misión Imposible: Sentencia final | Paramount Pictures

"Me dedico de verdad a ser competente en todo lo que hago", continúa. "Aprendo una habilidad y luego la aplico a la narrativa. Desde secuencias submarinas hasta pilotar varios aviones y realizar acrobacias complejas".

Actualmente, el actor parece encontrarse en un gran momento profesional, muy comprometido con el estreno de la nueva entrega de Misión Imposible que llega a los cines el próximo 23 de mayo de 2025. En cuanto a lo personal, los rumores de su posible romance con Ana de Armas no paran de crecer y recientemente se les ha podido ver tratando de esconderse mientras salían juntos del 50 cumpleaños de David Beckham.