Taylor Lautner confiesa la "pesadilla" que sufrió para meterse en la piel de Jacob en 'Crepúsculo'

Taylor Lautner, además de un actor polifacético es todo un cocinillas como presume cada vez que tiene ocasión. Recientemente lo ha hecho en una entrevista a Yahoo! Entertainment, dentro del especial 'Deglazed', donde varias personalidades hablan de sus gustos culinarios.

Allí, Lautner ha contado que tiene el beneplácito en la cocina de su prometida, Taylor Dome, valora mucho sus habilidades: "Dice que todo lo que cocino está bueno, pero creo que solo me echa flores". La pareja disfruta de los platos estrella de Lautner, entre los que él destaca su pollo marinado o el puré de coliflor.

Pero no siempre ha podido comer lo que ha querido, ni dar rienda suelta a su creatividad en la cocina. Ha revelado también que tuvo unos años muy duros para su papel más reconocido: el de Jacob en 'Crepúsculo'.

Taylor Lautner en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Un personaje que enamoró a sus fans, entre otras cosas, por su increíble musculatura, que, como cuenta Taylor ahora, no fue fácil de alcanzar: "Empecé con 16 años, pesando 63 kilos, y tenía que poner 15 kilos más de puro músculo para mantener mi papel".

Para él fue "una absoluta pesadilla en cuanto a la dieta": "Boniatos crudos, hamburguesas de pavo y batidos de proteínas que eran básicamente barro" componían la dieta a la que se tuvo que someter para mantener el físico de Jacob. "Fue duro. Tenía que consumir mínimo 5000 calorías al día para mantener el peso", añade el actor.

Por suerte para él, ya pudo dejar atrás aquellos días de limitaciones, y hoy disfruta de sus comidas favoritas en todos los estilos con los que se atreve, junto a su prometida Taylor, con una curiosa excepción: "Somos unos 'foodies' bastante atrevidos, pero yo tengo una particularidad muy rara".

"Me encanta el sushi, lo adoro, pero cuando se trata de pescado cocinado... Se me hace raro. Un salmón cocinado tiene demasiado sabor para mí y se me mete en la cabeza, por mí, me quedo con el sushi", ha confesado.

Seguro que te interesa:

Taylor Lautner estuvo años sin salir de casa tras el éxito de 'Crepúsculo'