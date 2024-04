Sydney Sweeney responde enfadada a las alegaciones de que "no es guapa" y "no sabe actuar": "Es vergonzoso"

Sydney Sweeney es una de las actrices del momento. Sus papeles en Euphoria, The White Lotus o en Cualquiera menos tú han hecho que se posicione en la industria como una de las intérpretes más solicitadas de la actualidad.

Si bien se rumorea que podría protagonizar una nueva película junto a Johnny Depp, de momento lo que sí se sabe es que su primera cinta de terror ya está a punto de ver la luz: Immaculate. Cuando se alcanza tanta fama y se hacen tantos proyectos siempre surge algún que otro detractor y eso es lo que le ha pasado ahora a Sydney, ya que la productora de El padre de la novia y también profesora de universidad, Carol Baum, dijo en un evento que no entendía todo el "hype" alrededor de Sydney porque "no es guapa" y "no sabe actuar".

Ahora, un representante de la actriz ha decidido responder a través de un comunicado a las graves palabras vertidas por Baum haciendo ver el descontento de Sydney con sus declaraciones.

"Qué triste que una mujer en posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer. Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria y siente que es apropiado enseñar así sus alumnos, es vergonzoso. Despreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum", dice el comunicado.

Compañeros productores como el de Immaculate, Teddy Schwarzman, también han salido en defensa de Sweeney: "Le aclararé a la señora Baum que las dos veces nominada al Emmy, Sydney Sweeney, no solo es una de las actrices más talentosas con las que he trabajo sino también increíblemente inteligente, amable y humilde. No estoy seguro de por qué alguien que dice ser productora haría esos comentarios tan feos".

De esta forma, la intérprete de Euphoria se ha mostrado tajante ante unas palabras que han resonado estos días por ser especialmente duras: "Hay una actriz a la que todo el mundo adora, Sydney Sweeney. No entiendo a Sydney Sweeney. Estuve viendo en el avión su película porque no la había visto [Anyone But You]. Quería saber quién era Sydney y por qué todo el mundo hablaba de ella. Vi una película imposible de ver, lo siento por la gente a la que le guste esta... comedia romántica donde se odian entre ellos", comenzó diciendo la productora.

"Le dije a mi clase: Explicadme a esta chica. No es guapa, no sabe actuar. ¿Por qué está tan buena? Nadie tenía respuesta. Pero después la pregunta fue: Bien, ¿si pudieseis hacer vuestra película porque ella estuviese en ella, la haríais? Es una pregunta difícil de responder porque todos queremos que se haga una película nuestra y, ¿quién huye cuando le dan luz verde? Nadie que yo conozca. Tu trabajo es conseguir que la película se haga", terminó de decir Baum en el evento.