Sydney Sweeney, muy clara sobre la gente que se cree con derecho de comentar su cuerpo y sus curvas: "No tengo control ni voz"

Sydney Sweeney ha alcanzado la fama siendo muy joven. Ha participado ya en gran variedad de proyectos, muchos de ellos muy conocidos e importantes como Euphoria, lo que la ha convertido en todo un ídolo de masas. El problema es que la fama muchas veces viene acompañada de perder intimidad y en muchos casos el control sobre lo que la gente pueda comentar.

A raíz del estreno de la película Cualquiera menos tú, que coprotagonizó junto a Glen Powell, la actriz se ha dado más a conocer y se ha convertido en el foco de todas las miradas. En primer lugar, surgieron rumores de una posible relación con Powell por su gran química durante todo el rodaje aunque ellos desmintieron el romance. Pero Sweeney también ha tenido que enfrentarse a comentarios de todo tipo al tener un vestuario bastante sexy y revelador en la cinta, que se ambienta en el verano australiano.

Glen Powell y Sydney Sweeney en Cualquiera menos tú | Cordon Press

De hecho, hace poco participando en un sketch de Saturday Night Live en el que hizo de camarera de Hooters, todo el mundo se hizo eco de su cuerpo y sus curvas por cómo le quedaba el uniforme y a través de redes sociales los comentarios no tardaron en llegar y la polémica se ha hecho más grande.

Ahora, a raíz de la promoción de su nuevo proyecto Inmaculada, se le ha preguntado en una entrevista con Variety si era consciente de todos esos comentarios que circulaban sobre su cuerpo y su pecho, y más desde que hizo el sketch: "Lo veo y simplemente no puedo permitirme tener una reacción. No sé cómo explicarlo; todavía estoy intentando entenderlo yo misma", ha comenzado explicando.

"La gente se siente conectada y libre de poder hablar de mí como quiera, porque cree que he firmado para eso. Que ya no estoy a nivel humano porque soy actriz. Que estos personajes son para todos los demás, pero yo como Sydney ya no soy para mí. Es esta extraña relación que la gente tiene conmigo y sobre la que no tengo control ni voz", reconoce.

Sydney Sweeney en los GLAAD Media Awards | Getty

Sweeney también reveló hace poco que están "en conversaciones" para continuar la historia después del éxito de Cualquiera menos tú, así que al menos no deja que las opiniones de otros frenen su carrera lo más mínimo.