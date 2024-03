Sydney Sweeney despeja las dudas sobre si protagonizará con Johnny Depp su próxima película

Sydney Sweeney está en boca de todos tras sus últimos éxitos. La actriz, consolidada en series de televisión, ha dado el salto al cine y sus últimos trabajos están dando que hablar.

La estrella de 26 años ha protagonizado desde un thriller asfixiante como es Reality, pasando por la controvertida Madame Web o la comedia romántica Cualquiera menos tú, en la que despertó muchos rumores por su relación con Glen Powell.

El próximo 1 de mayo volverá a desembarcar en los cines con Inmaculada, una de las películas de terror más esperadas de este comienzo de año con Álvaro Morte.

La intérprete aún tiene varios proyectos por delante, como la imposible temporada 3 de Euphoria. Sin embargo, en los últimos días surgieron informaciones de que protagonizaría una película junto a Johnny Depp. Insiders como Jeff Sneider escribió que Sweeney y el actor de Piratas del Caribe aparecerían en la película Day Drinker del director Marc Webb.

Johnny Depp en Cannes | Reuters

Sin embargo, a la actriz parece que no le ha hecho mucha gracia y ha publicado un mensaje en X tirando de ironía: "Me desperté con 'rumores'. En fin ¡id a ver Inmaculada en los cines este fin de semana!".

Del mismo modo, Sweeney también desmintió, a través de sus representantes, esta información a la cuenta Discussing Film: "Un representante de Sydney Sweeney nos ha confirmado que no protagonizará DAY DRINKER junto a Johnny Depp, a pesar de los informes recientes".

La cosa no ha quedado ahí por que el propio Sneider ha respondido a ambas publicaciones asegurando que "después ignorar mis llamadas el viernes, sus representantes andan con horas extra en un fin de semana festivo. Dicen que la he liado. ¿Sabéis qué?, las historias falsas no la lían, las reales sí. ¡Siento arruinar el gran anuncio de Cannes!".

Sobre el tuit de la actriz directamente dijo: "Esto no es una negación".