Jason Momoa y la actriz Adria Arjona, ya muy en serio: de evento junto a su novia y su madre

Jason Momoa ha presentado en Londres su nuevo proyecto, Una película de Minecraft, basada en el exitoso videojuego.

La cinta cuenta la historia de cuatro inadaptados que se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente son arrastrados a través de un misterioso portal al Overworld: una extraña tierra cuadrada que prospera con la imaginación.

Momoa acudió al evento acompañado por dos de sus mujeres más especiales, su madre, Coni, y su novia, la actriz Adria Arjona. Sin duda, ver al actor en público con su madre y su pareja es una señal de que su relación va muy bien y cada día se consolida más.

La pareja se dedicaron muchos cariños, sonrisa y detalles cómplices con los que se intuye que están en muy enamorados. Además, ambos iban muy conjuntados con dos looks en tonos morados a juego. Ella con un vestido de seda vaporoso en un lila claro y Momoa con un traje de terciopelo color nazareno.

Jason Momoa con su novia, Adria Arjona, en la presentación de Minecraft | Reuters

Su relación con Arjona es la primera oficial que se conoce del actor de Aquaman tras su divorcio de Lisa Bonet, la madre de sus dos hijos. Fue en junio de 2024 cuando el actor confirmó su relación con la actriz a través de una fotos en Instagram.

Además, Jason Momoa no tuvo ningún problema en hablar con los medios sobre sus acompañantes mientras posaba en la alfombra roja: "Mi madre está aquí y todos están bien. Lamentablemente, mis hijos no están aquí ahora mismo; están en el colegio. Pero sí, mi chica está aquí y hace sol, y es perfecto. Por eso, chicos, cuando Londres está bien, está realmente bien".

Jason Momoa con su madre, Coni Momoa, en la presentación de Minecraft | Reuters

También hablo sobre la "responsabilidad" que había sido ponerse al frente de este proyecto: "Esta película me la trajo mi productor, con el que hice Dune. Nos hicimos muy amigos. Y él me decía: Tienes que hacer una comedia, siempre ha sido un sueño hacer una. Así que esta es mi primera comedia y no hay mejor persona en el mundo, sobre todo cuando me dijeron que la idea era tener a Jack Black. Me encantó".