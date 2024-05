Sienna Miller habla de la infidelidad de Jude Law y cómo su vida se "volvió oscura": "Te vuelve completamente loca"

La vida de Sienna Miller dio un vuelco cuando salió a la luz que su pareja Jude Law le habría sido infiel con la niñera de los hijos de este, Daisy Wright, en el año 2005. El escándalo fue de tal magnitud que la actriz se convirtió en el foco de todas las miradas durante mucho tiempo. A pesar de que se dieron otra oportunidad en par de ocasiones, la relación tuvo su punto y final definitivo en el año 2011.

Ahora, ella ha rehecho su vida con Oli Green y se encuentra en una etapa feliz tras haber sido madre en enero junto a su pareja. En una entrevista que ha concedido recientemente, ha recordado el interés de la prensa por el escándalo con Law y cómo lo vivió.

"Fue la experiencia más surrealista, justo eso. Cada día era así, y es muy loco ahora echar la vista atrás e imaginar o incluso recordar y ver fotos de la cantidad de gente que estaba encima de mí todo el tiempo, y no sé lo que... no sé decir cuánto te afecta eso", ha dicho la actriz en SiriusXM This life of Minecon James Corden.

"Te vuelve completamente loca, lo cual es ideal para ellos. Cuanto más loca, mejor es en términos de venta de periódicos y por esa manía inglesa de simplemente querer derribar a la gente y celebrarlo. Estaba perdidamente enamorada y en muchos sentidos fue lo más emocionante para ellos", ha contado que experimentó al estar rodeada de paparazzis.

Sienna Miller y Jude Law | Getty

"Acababa de empezar a trabajar y estaba en una gran película y enamorada de un ídolo y muy muy feliz, pero la otra cara de la moneda se volvió oscura muy rápido", ha expresado Miller.

La intérprete ha querido resaltar cuál ha sido el aprendizaje de todo esto y lo más duro de la situación: "Aprendes mucho sobre ti misma a través de estas experiencias, pero me siento muy afortunada de estar todavía aquí, aunque suene dramático. Creo que puede llevar a locura y caos. Es caos. Estás lidiando con agresión y violencia, eres una presa y te persiguen todos los días, por lo que estás paranoica".

"Fue como un desastre en círculo vicioso, y, bueno, ya sabes, mucho caos personal con nuestra relación y creo que todo se retroalimentó y se convirtió en una energía imposible de manejar, y veo a otras personas que pasaron por ello y no consiguieron pasar página igual de bien, así que estoy muy orgullosa", reconoce.

Sienna y Jude no llegaron a tener hijos juntos. Sienna tuvo posteriormente a su hija, Marlowe, en 2013 con el actor Tom Sturridge.