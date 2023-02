Salma Hayek habla sobre sus décadas "encasillada" y el actor que le dio la oportunidad que cambió su carrera

Salma Hayek lleva décadas triunfando en Hollywood y se ha convertido en una de las actrices latinas más famosas de Hollywood. A sus 56 años tiene grandes películas a sus espaldas y, actualmente, está disfrutando de una etapa profesional muy buena ya que no para de trabajar. Así, recientemente ha aparecido en 'Eternals', 'La Casa de Gucci', 'El Gato con Botas: el último deseo' o 'Magic Mike's Last Dance' con Channing Tatum.

Ahora, la actriz mexicana ha hablado abiertamente en una entrevista para 'British GQ' donde se sincera acerca de las dificultades que ha tenido en su carrera. No es la primera vez que habla sobre los problemas a los que se ha enfrentado, ya hace un tiempo explicó el racismo que padeció al principio de su carrera donde le llegaron a decir que nació "en el lado equivocado de la frontera" y que solo conseguiría papeles de criada o latina.

En esta ocasión detalla el encasillamiento que tuvo hasta los 40 años ya que solo le daban papeles de mujeres sexys: "Fui encasillada durante mucho tiempo. Toda mi vida quise hacer comedia y la gente no me daba comedias".

Salma Hayek y Antonio Banderas en 'Desperado' | Columbia Pictures

"'Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor'. No solo no se te permite ser inteligente, sino que tampoco se te permite ser graciosa en los años 90", explica que le dijeron.

"Estaba triste en ese momento, pero ahora aquí estoy haciendo todo tipo de géneros, en un momento de mi vida en el que me dijeron que habría expirado, que los últimos 20 años habría estado fuera del negocio".

Salma explica incluso que cuando fue nominada al Oscar por 'Frida' en el año 2002 pensó que su carrera daría un giro pero no ocurrió: "Cuando me nominaron al Oscar, el tipo de papeles que la gente me ofrecía no cambió en absoluto. Realmente luché y pensé que eso iba a cambiar, pero no".

Finalmente, la actriz declara que fue gracias a la oportunidad que le dio Adam Sandler con la película de 2010 'Grown Ups' ('Niños grandes') que logró hacer su primera comedia y empezar a hacer otro tipos de personajes: "No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia, ¡pero yo tenía cuarenta y tantos años!".