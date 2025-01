Ryan Reynolds reaparece en público y sonriente en medio de la polémica de Blake Lively y Justin Baldoni

El pasado 20 de diciembreBlake Lively demandaba a Justin Baldoni, el director de It Ends with Us (Romper el círculo) y su coprotagonista en la película, por acoso sexual y promover una campaña para afectar a su reputación.

Desde entonces tanto Blake como su marido Ryan Reynoldshan mantenido un perfil bajo llegando incluso a no aparecer en los Globos de Oro. Pero, ahora, el actor de Deadpool ha hecho su primera aparición en público desde todo este revuelo.

Ryan Reynolds en los National Board of Review Annual Awards | Getty

Reynolds fue uno de los presentadores de los National Board of Review Awards 2024 en Nueva York donde posó ante los medios muy sonriente con un traje gris, camisa blanca y un peinado un poco más diferente al habitual.

Ryan fue el encargado de dar el premio a Mejor Película de 2024 que recayó en Wicked, por lo que posó también junto a su director Jon M. Chu y algunos de sus protagonistas como Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh o Ethan Slater.

Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Ryan Reynolds, Ariana Grande, Ethan Slater, Jon M. Chu y David Nicksay en los National Board of Review Annual Awards | Getty

"Wicked es realmente perversa", empezó diciendo el actor en su discurso. "Se atreve a centrarse en dos mujeres poderosas. Examina una relación compleja y llena de matices que ha resonado en la gente durante más de dos décadas en el escenario. Las historias sobre mujeres parecen estar sujetas a un conjunto diferente de estándares, es decir, a menudo se las juzga según los estándares que se les juzga a las mujeres en la vida. Debes ser perfecta. Debes ocultar tu fuerza. Debes cambiar de forma o apaciguar. Pero Donna Langley y Universal saben dónde y en quién depositar su confianza, y eso dio sus frutos en esta película".

Por el momento Blake Lively sigue sin dejarse ver en un evento público pero el hecho de que Ryan Reynolds ya haya aparecido da a entender que intentan volver a la normalidad, en la medida de lo posible.