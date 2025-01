Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman no irán a los Globos de Oro y no tiene que ver por la polémica con Justin Baldoni

Los Globo de Oro 2025 son los primeros grandes premios del año y marcarán gran parte de la tendencia en esta temporada de galardones en la que destacan películas como Emilia Pérez, The Brutalist, Anora o Cónclave.

Como novedad este año, la ceremonia incorpora una categoría al Logro en taquilla, reservada para aquellas cintas que han sobresalido por su éxito en salas como Alien: Romulus, Twisters, Wicked, Gladiator II o Deadpool y Lobezno.

Premios Globos de Oro, antesala de los Oscars | Golden Globe Awards

A pesar de su nominación como productores, y protagonistas de la cinta, Ryan Reynolds y Hugh Jackman no asistirán a la 82 edición. Una sorpresa a la que se ha sumado Blake Lively, según ha contado People.

Podría parecer que esa decisión se debe a su reciente polémica con Justin Baldoni, al que la actriz le ha denunciado por acoso sexual y ha puesto de manifiesto sus conductas poco profesionales en el set. El actor ha respondido con una contrademanda aún no presentada por difamación.

Ahora bien, según apunta People, su ausencia de esta gala no se debe a este escándalo, ya que habrían decidido no acudir "mucho antes" de que este caso estallara.

Blake Lively y Justin Baldoni en Romper el círculo | Cordon Press

Nikki Glaser, presentadora de los Globos de Oro, rechaza hacer bromas sobre Blake Lively

Al mismo tiempo, la conductora de los Globos de Oro, Nikki Glaser, confirmó a Yahoo Entertainment que no hará bromas ni comentarios sobre la batalla legal de Lively y Baldoni durante la ceremonia.

"Creo que el asunto Blake Lively-Justin Baldoni es un tema tan candente en este momento que incluso una simple mención del mismo parecerá que estoy en el lado equivocado de las cosas, aunque nunca lo estaría", dijo Glaser.

"Tampoco quiero pronunciar su nombre. Estoy enfadada incluso porque sé su nombre, para ser honesta, así que no necesito decirlo más", agregó.

La cómica Nikki Glaser, presentadora de los Globos de Oro 2025 | Getty Images

De hecho, el plan de la cómica es mantenerse alejada de temas polémicos, lejos de años como en los que Ricky Gervais removía a los asistentes con sus ingeniosos chistes: "No voy a ir tan lejos como para que alguien se ofenda".

"Me propuse no hacerlo, y no es para decepcionar a nadie que esté esperando que haga lo que Ricky Gervais me dice. No soy Ricky Gervais", señaló. "Estos no son mis últimos Globos de Oro, son los primeros. Él en sus últimos Globos de Oros fue con todo. Estaba dispuesto a quemar algunos puentes ya que ya no importaba", comparó.