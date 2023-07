Ryan Gosling pronuncia el nombre de Eva Mendes en un vídeo de 'Barbie' y los fans alucinan porque lo estaban diciendo mal

Greta Gerwig presenta 'Barbie', un potente discurso feminista contra el patriarcado teñido de rosa y lleno de un humor ácido con Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken. La cinta da vida a la icónica muñeca de Mattel en su camino hacia el mundo real en el que descubrirá el verdadero significado de la vida y explorará lo que conlleva ser mujer en un mundo de hombres.

Gosling ya dejó a todos los fans sorprendidos durante la promoción de 'Barbie' con su romántico look dedicado a su mujer, Eva Mendes, y ahora le ha vuelto a rendir homenaje durante una entrevista junto a Margot Robbie en la que ha llamado la atención de los fans la verdadera pronunciación del nombre de Eva.

Ryan Gosling y Eva Mendes en Cruce de Caminos | GettyImages

Mendes y Gosling, que comparten dos hijas, Esmeralda y Amada, se conocieron en 2011 durante el rodaje de la película 'Cruce de caminos' donde se enamoraron instantáneamente. La pareja siempre se ha mantenido muy reservada y alejada del foco mediático, tanto es así que, incluso, Mendes ha admitido que prefiere no posar en las alfombras rojas con el actor.

Sin embargo, siempre encuentran la manera de estar presentes durante los actos públicos y, en esta ocasión, no ha sido menos. Gosling ha mencionado a Mendes y su marca de esponjas, 'Skura Style', durante una entrevista con Capital cuyo fragmento del vídeo ha compartido la actriz de ascendencia cubana en su cuenta de Instagram.

"Eva Mendes hace una esponja, como una esponja Skura, y es una esponja increíble", ha comentado Gosling. "Te dice cuando se debe cambiar. El logo desaparece cuando es la hora de cambiar la esponja".

Muchos fans, angloparlantes en su mayoría, han comentado en la publicación sorprendidos ante la pronunciación del nombre de Eva, que no olvidemos es de ascendencia cubana.

"He estado diciendo su nombre mal todo este tiempo", ha escrito una seguidora. "'AIVA', atentos al acento", ha comentado otro fan junto a unos emoticonos riéndose, pues muchos lo pronunciaban "I-va", por la pronunciación de la 'e' en inglés. "Oh Dios... Él es ingenioso. Me encanta como pronuncia 'Eiva Mendes'".

Robbie ha continuado hablando sobre las esponjas confesando que las vio en Instagram y pensó que eran "una genialidad". "Te conseguiré unas esponjas", le ha asegurado Gosling a su compañera.

"Me regalaste nunchakus, pero nunca me has regalado esponjas", ha bromeado Robbie, a lo que Gosling ha respondido con una sonrisa en la cara: "Se llaman esponjas Skura y las puedes conseguir en Internet", haciendo promoción a su mujer.