Eva Mendes alucina con la broma de la "mujer cubana" de Ryan Gosling en SNL: "¡Coño!"

Eva Mendes se ha quedado alucinada con el humor y nivel de parodia que se han marcado en Saturday Night Live con la herencia cubana en su familia.

Ryan Gosling ha sido el presentador de este fin de semana en SNL y ha protagonizado una divertida broma sobre la sangre latina de la actriz, madre de sus dos hijas.

El sketch se basa en un hombre americano sureño, de Tennessee, que se acaba volviendo un "papi cubano" al tener una mujer cubana, acento incluido.

Eva Mendes y Ryan Gosling | Gtres

"Una esposa cubana puede cambiarte", bromeaba Gosling con acento cubano y un aspecto mucho más moreno.

Su participación en SNL no ha dejado indiferente a nadie y ha tenido momentos memorables como este, pero también su actuación con Emily Blunt cantando All Too Well de Taylor Swift y despidiéndose de Ken y su etapa Barbie.

Ahora, su mujer Eva Mendes, que inspiró el sketch y es efectivamente cubana, ha reaccionado encantada al vídeo.

"Coño! Mi Cuban Papi ha hecho a esta Cuban Mami muy feliz con esto!! Años de pasar tiempo con mi padre han tenido su fruto", comenta.

"Gracias [añade en español] al super talentoso Marcello Hernandez por este sketch. ¡La forma en que dices "Eva Mendes"! Y Kenan Thompson siempre petándolo", asegura Eva.

"No puedo esperar a la próxima reunión de este trio", termina Mendes.

Después volvía a utilizar el término en un vídeo de ella misma diciendo: "Oye! De vuelta en LA con mi Cuban Papi".