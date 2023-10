Rumer Willis explota por las burlas tras compartir esta lista de productos para su hija: "No seáis imbéciles"

No está siendo una época fácil para la familia de Bruce Willis y Demi Moore tras descubrir el diagnostico de demencia frontotemporal del actor, pero una gran alegría llegó el pasado mes de abril a la familia. Rumer Willis, hija de la famosa expareja de actores, dio la bienvenida junto a su novio, el cantante Derek Thomas, a su primera hija a quien han llamado Louetta, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Desde su nacimiento, Rumer se ha sincerado públicamente sobre su experiencia con la reciente maternidad y se ha mostrado muy abierta compartiendo intimas y tiernas fotografías junto a su hija a través de las redes sociales donde ha recibido una gran acogida por parte de sus seguidores.

Sin embargo, parece que la joven ha hecho enfadar a varias personas tras compartir su lista de artículos imprescindibles de bebé para la revista New York, algo que no ha agradado a muchos de sus seguidores quienes han escrito una serie de comentarios negativos en su cuenta de Instagram haciendo referencia al elevado precio de los productos y refiriéndose a ella como 'nepo baby', un término acuñado para referirse a hijos de personas famosas que han tenido éxito en carreras y ámbitos considerados privilegiados.

La propia Rumer no ha dudado en responder contundentemente a dichos comentarios a través de un vídeo que publicó en Instagram Stories en el que también ha escrito: "No seáis unos imbéciles".

"Normalmente nunca publicaría lo que acabo de publicar, pero he sentido la necesidad de simplemente compartir esto porque estaba realmente desconcertada por el nivel de negatividad y las burlas", ha comenzado explicando. "Sé que debería esperar esto porque es lo que la gente hace y piensa, que está bien tratar a otras personas de esa manera".

"Independientemente de si os gusto o no, o si creéis que he logrado algo en mi vida o no, también soy un ser humano que tiene sentimientos", ha afirmado. "Soy un ser humano sensible y agradecería mucho que no fuerais tan desagradables y malos conmigo".

"Permitidme el espacio para ser una persona que ha trabajado, que ha hecho cosas, que ha logrado, en mi opinión, ciertas cosas de las que estoy muy orgullosa en mi vida y sigo trabajando, creciendo e intentando encontrar cuál es mi zona de excelencia o lo que me hace sentir realmente bien y quiero compartir", ha relatado. "Pero si sé que una de las cosas que amo compartir es encontrar cosas que me dan felicidad, que quiero compartir con otras personas y con las que disfruto, esa era mi intención al compartirlo".

"Sólo quiero que esto sea un recordatorio de que aunque podáis etiquetarme y llamarme 'nepo baby' o lo que sea, también soy sólo una persona", ha concluido Rumer.