Melissa Barrera rompe su silencio tras ser despedida de Scream VII: "Seguiré dando la cara por los que más lo necesitan"

Melissa Barrera era una de las protagonistas principales de la nueva era de Scream, que está en pleno desarrollo de su séptima entrega.

Sin embargo este miércoles la productora dio a conocer que Melissa había sido despedida por sus comentarios donde denunciaba que el asedio israelí en Gaza era "genocidio y limpieza étnica" en opresión a Palestina.

Calificando su opinión de "antisemitismo", Barrera fue despedida fulminantemente, creando un acalorado debate en redes sociales. Horas después se conocía que la otra protagonista, Jenna Ortega, tampoco participará en la cinta, aunque alegando otras razones.

Ahora, Melissa se ha pronunciado en su Instagram dejando clara su postura:

"En primer lugar condeno el antisemitismo e islamofobia. Condeno el odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas.

Palabras de Melissa Barrera | Instagram

Como latina, y orgullosa Mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por ello he intentado usarla para dar visibilidad a temas que me importan y dar voz a aquellos que lo necesitan. Cada persona en esta Tierra -independientemente de religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico- se merece los mismos derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO son su gobierno, y que ningún gobierno debería estar por encima de las críticas.

"Continuaré abogando por paz y seguridad"

Rezo noche y día para que no haya más muertes, no más violencia, y por una coexistencia pacífica. Seguiré dando la cara por los que más lo necesitan y continuaré abogando por paz y seguridad, por derechos humanos y libertad. El silencio no es una opción para mí", ha dejado claro.

Horas antes de que se conociera su despido, la actriz compartía también una imagen que rezaba: "Al final del día, prefiero ser excluida por quién incluyo, que ser incluida por quién excluyo".