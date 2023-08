'Roar', una de las películas más peligrosas de la historia que dejó a Melanie Griffith mutilada por leones

Melanie Griffith creció en el foco mediático y se familiarizó rápidamente con la industria cinematográfica ya que su madre es la icónica actriz Tippi Hedren, quien se mantiene estupenda pasen los años que pasen. Desde entonces, la carrera de Griffith ha estado repleta de éxitos con taquillazos como 'Working Girl' y 'Un regalo para papá', entre otras. Sin embargo, la actriz también vivió alguna experiencia dura e, incluso, bastante peligrosa durante el rodaje de la película 'Roar'.

La cinta de 1981 es una comedia de aventuras en la que un zoólogo, Hank, vive con animales salvajes como leones, tigres, leopardos, pumas y jaguares en una casa en África, pero cuando su familia se muda junto a él desde Estados Unidos todo se tuerce.

Tippi Hedren en 'Roar' | Cordon Press

El rodaje de 'Roar' de la mano del director y padrastro de Griffith, Noel Marshall, se prolongó durante 10 años y es considerada como una de las películas más peligrosas que se han realizado, según informa The New Yorker. Y no es para menos, la cinta se llevó a cabo con 140 animales salvajes no adiestrados, incluidos 100 leones, y provocó que 70 personas, casi la mitad del equipo de rodaje, resultaran heridas, de entre ellas Griffith y Hedren quienes protagonizaron juntas la cinta.

Según los informes compartidos por Business Insider, un león atacó a Melanie provocándole una lesión para la que necesitaron darle más de 100 puntos y realizarle una cirugía reconstructiva tras desfigurarse la cara. Según se cree el propio ataque en la vida real puede ser visto en la película.

Por su parte, Hedren fue mordida por un león lo que le provocó una fractura de la pierna y heridas profundas en el cráneo. Incluso, el propio director, Marshall sufrió gangrena y envenenamiento de la sangre después de haber sido mordido en varias ocasiones, pero ni eso fue capaz de hacerle cambiar de opinión y quiso continuar con la producción de la cinta.

Melanie Griffith y Tippi Hedren en 2012 | Getty

Finalmente, el rodaje con animales salvajes continuaba siendo tan peligroso que tuvieron que rodar la película en formato documental aunque no llegó a estrenarse en los cines de Estados Unidos hasta 2015, según ha informado Ranker. Dicha versión incluía un aviso en la cinta en la que se leía: "Ningún animal resultó herido durante la realización de esta película. 70 miembros del elenco y del equipo lo fueron".

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. En 1982, tan solo un año después del final del rodaje de 'Roar', Hedren y Marshall se divorciaron y el hijo de Marshall, John, ha asegurado que el rodaje de la cinta influyó en dicha decisión.

"Fue muy intenso. Melanie era la hijastra de papá, pero era la hija de Tippi. Que mi padre siga poniendo a su verdadera hija en tanto peligro... Melanie, cuando empezó esta película, tenía 17 años", recordó John Marshall.