Melanie Griffith sustituye el tatuaje de su amor por Antonio Banderas por otro que seguro no querrá borrar jamás

Melanie Griffith y Antonio Banderas se convirtieron en una de las parejas más admiradas de Hollywood. Los actores se conocieron por primera vez en 1989, pero no fue hasta que coincidieron en el set de rodaje de la película 'Two Much' en 1995 cuando surgió su amor. La pareja pronunció el 'sí, quiero' al año siguiente y poco después dieron la bienvenida a su hija Stella. Finalmente, tras 18 años de matrimonio, se separaron en junio de 2014, finalizando su divorcio un año después.

Sin embargo, Griffith y Banderas continúan manteniendo una bonita amistad y se guardan mucho cariño entre sí. Recientemente, la actriz de 'Armas de mujer' ha recordado una de las experiencias que vivió junto a su exmarido en España, comopuedes ver en el vídeo de arriba.

En la década de los 90, Griffith se hizo un romántico tatuaje en la zona exterior del brazo con el nombre de Antonio rodeado por un gran corazón. En 2014, la actriz comenzó el proceso para borrarse el tatuaje y ese mismo año, Griffith apareció sin el nombre de Banderas visible en el interior del corazón.

Melanie Griffith | GTres

En 2017, parece que el láser consiguió borrar cualquier rastro del tatuaje incluido el corazón y ahora, lo ha sustituido por unnuevo tatuaje. Un tattoo en honor a su familia en forma de crucigrama con el nombre de sus cuatro hijos: Stella del Carmen, Alexander Bauer, Dakota Johnson y su hijastro, Jesse Johnson.

Estas son las primeras fotos donde se ve el nuevo tatuaje de la actriz mientras pasea por Los Angeles luciendo un look estilo boho con una camiseta de tirantes negra y una maxi falda blanca que ha combinado con unas sandalias planas, unas gafas de sol y unos guantes sin dedos negros a juego con un bolso del mismo color.