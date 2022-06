Rebel Wilson revela que tiene novia y presenta a su "princesa Disney' al mundo

El 2020 fue un año en el que Rebel Wilson se propuso y logró cambiar hábitos en su vida, lo cual culminó con una gran transformación física que sorprendió a todos sus seguidores, en lo que ella llamó el Año de la Salud.

Después vino para ella su 'Año del amor', que estuvo marcado por su relación con el empresario Jacob Busch y por su experiencia en aplicaciones de citas tras la ruptura a lo largo de 2021, hasta que finalmente ha dado con su nuevo romance.

Durante el proceso, Rebel Wilson aseguró al podcast 'U Up', donde decía que salió con "unas 50 personas en un año": "Estuve entrando y saliendo de una aplicación de citas, pero esto fue por la presentación de un amigo. Nos conocía a los dos desde hacía al menos cinco años y pensó que nos llevaríamos bien, ¡y lo hicimos! Ahora estoy felizmente en una relación".

Pues finalmente ha dado a conocer con quién mantiene esa relación. Se trata de Ramona Agruma, diseñadora de ropa y joyería a la que Wilson cuenta que le unió una persona en común. "Estuvimos semanas hablando por teléfono antes de conocernos. Fue una buena forma de empezar a conocernos. Un poco a la vieja usanza, muy romántico", contaba a 'People'.

Wilson ha compartido una foto junto a ella en Instagram, en la que se dejan ver juntas por primera vez en sus redes: "Pensaba que estaba buscando a mi príncipe Disney, pero a lo mejor lo que necesitaba todo este tiempo era una princesa Disney".

"Creo que ha sido un proceso de saber lo que me merece la pena. Saber que lo que quieres en una pareja es elevado, está genial tener a alguien con quien eso es mutuo y poder tener una relación sana", contaba la actriz de su nueva pareja antes de darla a conocer.

"Ha habido veces, no digo que con todas mis exparejas, son fantásticas, pero ha habido veces que no he sabido del todo lo que quería en una relación. Se siente diferente ahora en una relación tan sana", explicaba la actriz de 'Dando la nota' al hablar de Ramona.

También comentaba cómo el amor ha llegado en este momento de su vida y lo que ha supuesto para ella después de sus experiencias amorosas antes de ser famosa: "No exagero si digo que nadie había estado realmente interesado en mí a mis 20. Si alguien llegaba a conocerme ya me daba por satisfecha, pero nunca hubo nadie realmente interesado. De alguna forma eso me permitió triunfar en mi carrera y venir a los Estados Unidos desde Australia. Igual no habría sido así con una pareja".

Seguro que te interesa:

Rebel Wilson cuenta que su propio equipo no quería que perdiera peso: "Era la gorda graciosa"