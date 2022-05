Rebel Wilson revela que tiene nuevo novio y que llegó a salir "con 50 personas en un año"

Rebel Wilson consiguió perder más de 35 kilos desde que en 2020 se propusiera cambiar radicalmente su imagen. La actriz de 'Dando la nota' se mostró orgullosa de los resultados del proceso aunque también "sorprendida".

"Estoy orgullosa de mí misma por haberlo hecho y también por mantenerlo este año... Estoy muy orgullosa de haber cambiado mi vida a mejor", dijo sobre el proceso.

Durante este tiempo, la cómica australiana ha aprovechado, además, para buscar una relación estable que según ha dicho, ya ha encontrado: "Ahora estoy felizmente en una relación. Lo conocí a través de unos amigos".

La revelación la ha dado en el podcast 'U Up', donde ha dado detalles de cómo se produjo el 'flechazo' con su actual novio: "Estuve entrando y saliendo de una aplicación de citas, pero esto fue por la presentación de un amigo. Nos conocía a los dos desde hacía al menos cinco años y pensó que nos llevaríamos bien, ¡y lo hicimos!".

"Creo que conocer a alguien de una persona en la que confías intensifica las cosas más rápido", ha expresado Rebel Wilson. "Puedo confiar en que son quienes dicen ser, que es algo que realmente no sabes a través de las aplicaciones", cree la actriz.

De esta manera, zanja los rumores que la emparejaban con el tenista Matt Reid. Antes de ello, sí lo hizo oficialmente con el empresario Jacob Busch.

La experiencia de Rebel Wilson con las aplicaciones de citas

Sin embargo, durante el proceso ha asegurado que salió con "unas 50 personas en un año": "Algunas de ellas fueron solo una cita […], pero realmente me ayudó a descubrir lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Fue algo divertido y no creo que nadie saliera lastimado".

"La última persona con la que salí a través de las aplicaciones, hice que el FBI la investigara, y en realidad tenía un cargo por asalto en el pasado", ha sorprendido Wilson. "No debería estar mencionando al FBI, pero me ofrecieron que si alguna vez necesitaba una verificación de antecedentes de alguien, lo harían. Fue la única vez que hice esto, pero sentí que algo no iba bien", admitió.

La intérprete de 42 años ha comentado que durante su denominado 'Año del Amor' "no le dije no a nada": "Tuve citas con algunos multimillonarios y luego también con algunas personas que no tenían nada".

