La actriz y cómica Rebel Wilson siempre será recordada por interpretar al carismático personaje de Patricia en 'Dando la nota'. Pero, más allá de su carrera como actriz y su vis cómica, la intérprete también suele ser bastante abierta a la hora de revelar cosas de su vida o su pasado.

Así, en alguna ocasión ha mencionado sus años de estudiante, y ha contado que sacaba buenas notas, o incluso que era la capitana del equipo de baloncesto de su instituto, pero desconocíamos su faceta más irreverente antes de saltar a la fama.

La actriz ahora se ha sincerado sobre aquella etapa de su vida, contando en el programa de Jimmy Kimmel lo caradura que puede llegar a ser: "En la residencia en la que vivíamos, siempre planificaba las escapadas, porque había otra residencia de chicos al lado", ha contado Rebel Wilson de aquella época en la que estudiaba en un colegio católico.

Wilson cuenta que solía ser ella la que se encargaba de organizar a sus compañeras para escapar de su residencia: "Teníamos barrotes en las ventanas, era ese tipo de colegio cristiano. Yo solía averiguar todas las contraseñas de las alarmas para desbloquearlas". Pero sin duda, una anécdota fue la más llamativa: la actriz encerró a una de sus profesoras en un armario, engañándola para que mirara dentro y luego poder empujarla.

Ante las risas de Jimmy Kimmel, la actriz se justificaba: "¡Era una profesora muy desagradable! Fue una merecida venganza". También explicó cómo consiguió que nadie la pillara tras aquella broma: "Éramos muchas chicas cuando empujé a la profesora dentro del armario, no podía darse cuenta de quién fue, así que le dije a las demás que no contaran nada, y nunca me pillaron".

A pesar de que lo recuerda como algo divertido, la actriz confiesa que ahora mismo le parece que gastó una broma de mal gusto y admite que, después del susto, su profesora salió llorando del armario: "Sé que estuvo mal por mi parte, ahora me siento un poco mal por ello".

Rebel Wilson está ahora mismo preparando 'Senior Year', una película dirigida por Alex Hardcastle y que se estrenará este año. En el papel principal, interpretará a una cheerleader que entra en coma, y 20 años después, cuando despierta, decide acabar sus años de instituto. La cómica tendrá que volver a experimentar esos años de estudiante, esta vez en la ficción, no sabemos si tan traviesa como era en la realidad.

