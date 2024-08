Quentin Tarantino se niega a ver Toy Story 4 porque Toy Story 3 era el "final perfecto": "Es de lo mejor que he visto"

Quentin Tarantino, el aclamado cineasta y creador de varios de los personajes más icónicos de la historia del cine, ha expresado en varias ocasiones su amor por el cine de animación, pero recientemente ha revelado que no tiene ningún interés en ver la cuarta entrega de la popular franquicia Toy Story.

En una entrevista durante el podcast Club Random de Bill Maher, Tarantino ha explicado que para él, Toy Story 3 representa no solo una de las mejores películas que ha visto, sino también el final perfecto para la trilogía original.

"No veo todas las películas animadas y esas cosas, pero soy un gran fan de la trilogía de Toy Story", ha declarado el director. La negativa de Tarantino a ver Toy Story 4 no se basa en la calidad de la película, sino en su convicción de que Toy Story 3 ya había ofrecido un cierre perfecto. "No tengo ningún deseo de verla. Ya terminé", ha admitido.

Para Tarantino, la magia de una trilogía bien ejecutada radica en la capacidad de cada película de superarse a sí misma. El director compara Toy Story con la trilogía clásica de Sergio Leone, compuesta por: Por un puñado de dólares, La gran fortuna me llegó y El bueno, el feo y el malo. Según él, esta trilogía logra lo que muy pocas consiguen, cada película no solo mantiene la calidad de su predecesora, sino que la mejora, algo que Tarantino considera raro en el cine.

"En el caso de Toy Story, la tercera es sencillamente magnífica. Es una de las mejores películas que he visto. Y si has visto las otras dos, es simplemente devastadora", ha dicho Tarantino. Para él, Toy Story 3 no solo cerró de manera perfecta la historia de Woody, Buzz y los demás juguetes, sino que también ofreció una resolución emocional que resonó tanto en niños como en adultos. "Literalmente terminaron la historia lo mejor posible", ha afirmado, dejando claro que, para él, no había necesidad de continuar.

Tarantino también ha comparado la saga de Toy Story con otras que, en su opinión, no lograron mantener la consistencia de calidad en sus entregas. Ha señalado cómo la trilogía original de Mad Max se desinfló con Mad Max Beyond Thunderdome, que no logró alcanzar las expectativas establecidas por The Road Warrior. Este ejemplo refuerza su punto de vista de que es mejor dejar una buena trilogía tal como está, sin tratar de exprimirla con entregas adicionales.

Por su parte, en su cine, Quentin Tarantino no es conocido por ser partidario de las secuelas, algo que se refleja claramente en su filmografía. A excepción de Kill Bill: Volumen 2, que originalmente formaba parte de una sola película que finalmente se dividió en dos debido a su duración, el aclamado director ha preferido siempre contar historias completas y autoconclusivas en una sola cinta.

En cuanto a su admiración por Toy Story suponemos que se extenderá en el tiempo, al menos hasta el momento en el que se decida a ver Toy Story 4, algo que por sus declaraciones podemos intuir que no va a pasar.