El eternauta, la serie de ciencia ficción de Ricardo Darín que arrasa y ya ha confirmado una temporada 2

Cada cierto tiempo, Netflix logra atraer la atención de los espectadores hacia una serie en concreto que despunta en lo más alto de la plataforma durante semanas. Recientemente, lo vimos con ejemplos como Adolescencia o Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez.

Ahora, la serie que todo apunta a ser uno de los fenómenos de la temporada es El eternauta. Protagonizada por Ricardo Darín, esta adaptación de la novela gráfica argentina de Héctor Germán Oesterheld, publicada en 1957, está cosechando buenas críticas y siendo de lo más visto del servicio de streaming desde su estreno el pasado 30 de abril.

A lo largo de seis episodios, la historia, ambientada en Buenos Aires, cuenta los estragos de una misteriosa nevada veraniega que mata a la gente con tan solo tocarla, acabando con la mayor parte de la población y dejando incomunicadas a miles de personas. Entonces, Juan Salvo, el personaje de Darín, y sus amigos se embarcan en una lucha desesperada por la supervivencia.

Escena de El eternauta | Netflix

Esta premisa de ciencia ficción apocalíptica y realista que tanto gusta a los espectadores ha hecho que ya haya sido confirmada una temporada 2, aunque los planes de los creadores sea concluir la historia en la próxima entrega, según han adelantado a Deadline.

"La segunda temporada será muy importante", señaló Francisco Ramos, director de programación para Latinoamérica de Netflix. "Creemos que lograremos cerrar la historia de forma espectacular, probablemente con ocho episodios más", admitió.

Andrea Pietra, Carla Peterson y Marcelo Subiotto en El eternauta | Netflix

Uno de los aciertos de la serie son los tiempos narrativos de los primeros episodios, ya que el espectador va descubriendo a la par que los protagonistas lo que ocurre fuera: El primer episodio solo transcurre en una casa. En el segundo, recorre el edificio. En el tercero, se adentra el barrio. Y en el cuarto, toda la ciudad.

Las claves de su éxito apuntan a otras producciones que están teniendo gran calado en los fans de los últimos años, como hemos visto con The Last of Us, The Rain, Un lugar tranquilo, La carretera, o las más cercanas Apagón o Estación once, que dan a sus personajes un trasfondo mucho más humano sin escatimar en la acción y el terror.

Bruno Stagnaro dirige los seis episodios y al lado de Darín están Carla Peterson y César Troncoso completando el reparto principal.