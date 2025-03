Millie Bobby Brown confiesa por qué decidió casarse muy joven con Jake Bongiovi: "No sabía si él pensaba lo mismo"

Millie Bobby Brown, de 21 años, vuelve a sorprender a todos sus fans con sus nuevas declaraciones. Recientemente, ya dejaba impactados a todos al confesar su deseo de ser madre con su actual marido Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, con quien se casó en mayo de 2024 con tan solo 20 años. Pero lo que más impactó fue la condición de Jake de casarse antes de intentar tener hijos.

Ahora, la estrella de Stranger Things ha vuelto a dejar claro, durante la promoción de su nueva película Estado eléctrico, el amor que se tienen el uno por el otro y ha reflexionado sobre el posible motivo que la llevó a pasar por el altar tan joven.

"Hemos estado juntos durante cuatro años, así que supongo que tal vez fue cuando nos mudamos juntos", confiesa en el podcast Call Her Daddy.

"Teníamos perros juntos, estábamos cuidando a nuestros animales, y comenzamos a vivir esa vida cotidiana, y pensé: 'Oh, realmente no creo que pueda verte como otra cosa. No quiero estar con nadie más nunca más. No quiero salir con nadie, no quiero conocer a nadie, te quiero a ti'", explica.

Pero para Millie, fueron las conversaciones sobre el futuro y su visión del mundo lo que le dejó claro que Jake era el indicado.

El actor de Stranger Things, Matthew Modine, oficiando la boda de Millie Bobby Brown | Instagram @divinedayphotography

"Cuando empezamos a hablar sobre política y cómo queríamos criar a nuestros hijos... empezamos a hablar de cosas realmente importantes de las que obviamente nunca había hablado, y yo soy muy joven, así que de todos modos nunca había hablado de eso con chicos", continúa. "Pero el solo hecho de poder pensar en esas cosas, me dije: 'Mierda. Bueno, quizá sí quiero estar con él para siempre'", comenta.

"Pero obviamente no sabía si él pensaba lo mismo", dice Millie. "Hablamos de matrimonio, pero no sabía cuándo sería. Y luego, cuando me propuso matrimonio me hizo pensar: 'Tiene sentido. Todo encajaba'".

Otro de los motivos por los que la actriz decidió contraer matrimonio a tan temprana edad fueron los ejemplos que le dieron sus padres y sus suegros. "Sus padres se casaron muy jóvenes; fueron novios desde la secundaria", explica Millie sobre los padres de Jake.

Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley y Jon Bon Jovi en el estreno de Damsel en Nueva York | Getty

En cuanto a sus progenitores: "Mis padres se casaron muy jóvenes. Se conocieron a los 19 años", continúa. "Tuvimos grandes ejemplos a seguir durante nuestra infancia, así que no vimos ninguna diferencia. No nos desilusionamos por todo lo demás, ¿sabes?"

Con estas declaraciones la actriz ha dejado claro que se encuentra muy feliz con su decisión de haberse casado joven con Jake y no haber hecho caso de las experiencias negativas de los demás.