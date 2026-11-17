La actriz Nicole Kidman ha vuelto a generar un intenso debate sobre los retoques estéticos tras sus últimas apariciones públicas.

La protagonista de Moulin Rouge, que acaparó todas las miradas durante la 15ª Gala Anual de Arte y Cine del LACMA, ha levantado sospechas en las redes sobre si habría acudido al quirófano para someterse a un lifting de cuello y a un aumento de pecho.

El doctor Jonny Betteridge, médico formado en el Reino Unido y fundador de la clínica JB Aesthetics, ha analizado la imagen de la intérprete en un vídeo publicado en sus redes: "¿Tiene esto alguna relación con el reposicionamiento quirúrgico?", preguntaba el especialista al referirse a la apariencia más juvenil de la actriz.

"A sus 59 años, luce mejor que nunca. Nicole siempre ha mantenido una apariencia uniforme a lo largo de los años, pero creo que ha habido un cambio notable si comparamos su aspecto en 2024 con su aspecto actual", continuaba exponiendo, añadiendo que "sus contornos faciales parecen más definidos, con un sutil cambio en la posición de sus rasgos".

No obstante, el propio Dr. Betteridge aclaraba en su vídeo que la cirugía no es el único factor determinante en este cambio: "Lo interesante es que este tipo de transformación no se debe necesariamente solo a la cirugía. Si bien procedimientos como los estiramientos faciales y de cuello pueden contribuir a una apariencia más juvenil, hay mucho más que considerar", afirmaba el médico, destacando también que "siempre me ha impresionado la calidad de la piel de Nicole, y creo que esto influye mucho en lo bien que ha conservado su aspecto".

Por otro lado, los rumores sobre una posible cirugía de pecho cobraron fuerza durante la promoción de su película Prácticamente magia 2 en Los Ángeles, donde lució un vestido de Atelier Versace con un pronunciado escote.

A pesar de las constantes especulaciones sobre sus cambios físicos, Nicole Kidman nunca ha confirmado haberse sometido a un aumento de pecho ni a ninguna intervención de cirugía plástica.

La ganadora del Oscar únicamente llegó a admitir en el pasado haber probado el bótox, asegurando que decidió dejar de usarlo al no quedar satisfecha con los resultados en su rostro.