La película de Peaky Blinders suma a más estrellas de la serie y confirma nuevos fichajes: Así está el reparto

El final de Peaky Blinders dejó un vacío en el corazón de los fans difícil de llenar. Sin embargo, antes del cierre, ya se hablaba de una película que se estrenaría años después para concluir la historia de los Shelby.

Finalmente, la producción arrancó a finales de septiembre mientras Netflix continúa añadiendo nombres a su elenco. Como no podía ser de otra forma, Cillian Murphy, más musculoso que nunca, encabezará un reparto al que se unió Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth junto al regreso de Stephen Graham en el papel de Hayden Stagg.

Plano del rodaje de la serie Peaky Blinders. | EP

Junto a esta cara conocida por los seguidores de la serie de Steven Knight, también estarán de vuelta Sophie Rundle, quien da vida a Ada. También se apuntan Ned Dennehy (Charlie Strong) Packy Lee (Johnny Dogs) e Ian Peck (Curly). Junto a estos nombres, Deadline ha confirmado el fichaje de Jay Lycurgo, aunque no han determinado su personaje.

Cillian Murphy como Tommy Shelby en 'Peaky Blinders' | BBC

Por otro lado, actores como Sam Claflin dijo que "le encantaría volver a interpretar" a su personaje, Oswald Mosley, en una entrevista con Watch What Happens Live. Sin embargo, aseguró no saber nada sobre ello. Del mismo modo, Kate Phillips reconoció que le gustaría retomar su rol como Linda Shelby en declaraciones a Radio Times.

Los detalles sobre los nuevos papeles, así como de la trama, aún se mantienen en secreto. El final de la serie llegó a su fin en 2022, y ahora, su director, Tom Harper tendrá que resolver cómo acababa la temporada 6, con Tommy Shelby entregando el testigo del negocio familiar a Ada.