El nuevo duro golpe de Justin Baldoni en su carrera tras su guerra con Blake Lively

La carrera del actor y director Justin Baldoni atraviesa un momento crítico después de que Blake Lively, su coprotagonista en It Ends With Us, lo denunciara por acoso sexual durante el rodaje de la película. En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda en la que acusa a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, de intentar arrebatarle el control creativo del proyecto, que él mismo estaba dirigiendo.

En medio del conflicto, Baldoni ha tenido que hacer frente al cierre de la Fundación Wayfarer, estrechamente ligada con Wayfarer Studios, fundada por él y su socio Steve Sarowitz en 2016 con el objetivo de ayudar a las personas y guiarlas espiritualmente hacia un mundo más pacífico.

Se desconocen los motivos de su cierre, pero Sarowitz ha lanzado un comunicado tranquilizador a través de las redes sociales, donde ha escrito: "Tras la decisión unánime de la junta directiva, hoy iniciamos el proceso de liquidación de la Fundación".

"Cumpliremos con todos nuestros compromisos de subvención actuales a medida que disminuyamos gradualmente nuestras operaciones durante las próximas semanas. Aunque la Fundación Wayfarer está cerrando, mi compromiso personal con las donaciones sigue siendo firme y estoy dedicado a generar un impacto positivo en la sociedad a través de mi misión y trabajo continuos", continúa.

"Entendemos que esta noticia puede ser una sorpresa y trabajaremos activamente durante las próximas semanas para garantizar que todos los asuntos se resuelvan con cuidado y atención", concluye el mensaje.

El cierre de la fundación llega pocos días después de que Lively apareciera por primera vez en televisión en Late Night con Seth Meyers, tras el estallido del conflicto legal con Baldoni. Poco a poco, la actriz comienza a retomar su vida social y ya ha sido vista en varias alfombras rojas junto a su esposo, Ryan Reynolds.