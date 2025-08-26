PARA LA PELÍCULA STREET FIGHTER
Noah Centineo impacta al mostrar sus poderosos músculos tras una drástica transformación física
Noah Centineo, uno de los iconos de las comedias románticas juveniles, está dando un giro en su carrera hacia los roles de acción, pero el cambio no solo ha sido de guion sino también de apariencia física: ¡Parece otro!
Tras consolidarse como un ícono de las películas románticas de adolescentes, el actor de 29 años se prepara para interpretar a Ken Masters en la nueva adaptación cinematográfica de Street Fighter
Noah ha compartido una foto en Instagram mostrando su físico tonificado y luciendo una melena larga y rizada. En la publicación donde ha sorprendido con su gran cambio, cuyo pie de foto decía "Luchador callejero", Centineo hace referencia al título del proyecto.
La publicación ha generado una avalancha de reacciones, incluyendo un comentario de la actriz Rachel Zegler, quien escribía sorprendida: "ESPERA UN MOMENTO".
Otros seguidores han compartido GIFs de su personaje en A Todos los Chicos de los que Me Enamoré, bromeando con comentarios como: "¿Me he perdido algún libro de la saga?".
Además de su participación en Street Fighter, Centineo también está vinculado con un proyecto relacionado con la franquicia Rambo, según inormaba Deadline.
Se espera que interprete a una versión más joven del icónico personaje de Sylvester Stallone en una película titulada John Rambo, que sería la precuela de First Blood (1982).
