Nicolas Cage es un vampiro, Richard Gere zoofílico y Beyoncé fue clonada: los rumores más locos de Hollywood

Cuando la gente se aburre, inventa. ¿Y qué mejor que inventar jugosas historias sobre los famosos que otras personas terminan creyéndose? No sabemos si el origen de todas las leyendas urbanas es el aburrimiento, pero lo que sí parece claro es que algunas de estas habrán provocado, como mínimo, el hartazgo de los protagonistas que se ven obligados a desmentirlos una y otra vez.

¿Una de las últimas locas ocurrencias sobre Hollywood? Había quienes creían que Jennifer Aniston y Obama tenían una relación sentimental secreta, a espaldas de Michelle. No, lo sentimos, no es cierto, pero vamos repasar algunos de los bulos más locos que nos ha dado el mundo del entretenimiento.

Halle Berry y sus supuestos 12 dedos

Halle Berry en la premiere de El Sindicato | Reuters

Cinco lobitos tiene la loba y doce dedos la actriz ganadora del Oscar. Este rumor parece salido de la nada, pero hay quien afirma que Halle Berry tiene 12 dedos, seis en cada pie. La versión más popular de esta habladuría parece remontarse a una foto que mostraba algo raro, dando la impresión de esos dedos extra. Para demostrar que no era verdad, Halle mostró sus pies en el programa de Ellen DeGeneres y todo el mundo pudo comprobar que había solo diez.

Lady Gaga y sus máquinas para detectar fantasmas

Lady Gaga durante el rodaje de Joker 2 | Gtres

¿Creías que las máquinas para detectar fantasmas eran solo cosas de películas? Pues, al parecer, por un módico precio de 50.000 dólares, cualquiera puede conseguir una a medida. Y eso sería lo que habría hecho, en teoría, Lady Gaga, convencida de que un fantasma llamado Ryan la seguía, según esta historia. La cantante nunca ha hablado del tema, aunque algún medio citó a una fuente supuestamente cercana a ella que aseguró que Gaga cree en lo paranormal y que cuando está de gira no se la quiere jugar con los espíritus.

Beyoncé: ¿Clonada y un falso embarazo?

Beyoncé | Gtres

Según este loco rumor, Beyoncé habría fallecido en el año 2000, cuando Destiny's Child estaba en la cima del éxito, y para no quedarse sin negocio los ejecutivos de su discográfica habrían decidido clonarla. No deja de ser una versión actualizada de las teorías de que gente como Paul McCartney o Avril Lavigne también murieron y fueron reemplazados por dobles muy parecidos. Sobre Beyoncé, por cierto, existe otro extendido rumor: que nunca estuvo realmente embarazada de su hija mayor, Blue Ivy, sino que usó un vientre de alquiler mientras lucía una barriga de mentira. La especulación creció, sobre todo, por un vídeo en un programa de televisión en el que su barriga se doblaba de forma rara.

Jennifer Lopez y su famoso seguro de culo

Jennifer Lopez en la premiere de Unstoppable en Reino Unido | Getty

Este es todo un clásico. Durante décadas se dijo que Jennifer Lopez había asegurado su trasero, ya que sería la parte de su cuerpo que la hacía destacar y, por tanto, si la perdía podría arruinarse. Se llegaba incluso a decir una cantidad, 27 millones de dólares, como la cifra del seguro. Jennifer negó esta historia en el programa Carpool Karaoke de James Corden, diciendo que "no existe tal cosa", aunque muchos seguirán convencidos. Un rumor parecido dice que Julia Roberts habría asegurado su sonrisa por 30 millones.

Richard Gere y los jerbos

Richard Gere | Gtres

"Un mito urbano infame", llegó a valorar Richard Gere sobre la historia que todos repetían sobre él y un peculiar gusto sexual durante la década de los noventa. Se decía que Richard Gere había terminado en urgencias después de haberse introducido un hámster por... ya se pueden imaginar por dónde. La gente, mentirosa ella, solía decir que existía una radiografía del momento y que, por supuesto, la habían visto. También, hay quien señala que fue un rumor alentado por Sylvester Stallone, cosa que el actor de Rocky desmintió.

"Larry Stylinson": la relación secreta entre Harry Styles y Louis Tomlinson

Louis Tomlinson y Harry Styles | Getty

Desde los primeros días de One Direction, un grupo de fans ha defendido la teoría de que Harry Styles y Louis Tomlinson mantienen una relación secreta, a la que apodaron "Larry Stylinson". Así, creen que todas las relaciones sentimentales de ambos con mujeres son solo una fachada. Aunque es fácil pensar que no se trata más que un delirio de fans al que no hacer caso, parece que a Louis le pone de muy malas pulgas y lo ha desmentido en varias ocasiones. "Empieza por darte cuenta de que todas esas ridículas teorías infantiles y conspiraciones son una pérdida de tiempo y energía", le dijo en Twitter en 2023 a un fan. ¡Menudo berrinche!

Nicolas Cage, ¿un vampiro?

Nicolas Cage | Getty Images

Y este es bastante gracioso. Se remonta a 2011, cuando apareció en eBay una foto antigua, fechada en 1870, que mostraba a un hombre con un sorprendente parecido físico con Nicolas Cage. El vendedor, todo un genio del marketing, la tituló "Nicolas Cage es un vampiro" y adornó su historia diciendo el actor era un ser inmortal que resurge cada 75 años. Cage, que alguna peli de vampiros tiene en su haber, desmintió el tema en 2012 en el programa de David Letterman: "Mira, no bebo sangre y la última vez que me miré en el espejo, sí tenía reflejo", bromeó. Le queremos, vampiro o no.