La mujer de Bruce Willis se echa a llorar por el conmovedor detalle de su hija de 9 años con su padre enfermo

Bruce Willis, uno de los actores más míticos de Hollywood, comenzó su retirada el año pasado por motivos de salud y el anuncio de que sufría una enfermedad cerebral conmocionó al mundo.

Willis estaba empezando a padecer afasia, una enfermedad que afecta a la comunicación. Pero posteriormente la familia reveló su diagnóstico completo que explicaba el deterioro cognitivo y el trastorno del lenguaje que está sufriendo Willis, la demencia frontotemporal.

Desde su diagnóstico su entorno familiar se ha volcado de lleno con el actor y no han sido pocas las publicaciones con bonitas declaraciones de su mujer, Emma Heming y su expareja Demi Moore. Ahora Heming se encuentra volcada en la enfermedad de su marido y utiliza las duras experiencias que les están tocando vivir para hablar sobre las enfermedades mentales con la esperanza de "acabar con el estigma".

Bruce Willis con su mujer Emma Heming | Getty

Bruce Willis comparte dos hijas con Heming, Mabel de 11 años y Evelyn, de 9. La mayor de la familia ha empezado a interesarse por la enfermedad de su padre y Heming ha comentado emocionada que la pequeña está empezando a aportar su pequeño grano de arena para ayudar al actor a convivir con la demencia.

"Voy a intentar contar esta historia sin llorar. Evelyn me dijo el otro día: '¿Sabes que la gente con demencia pueden llegar a sufrir severas deshidrataciones?' Y yo le dije: 'Oh, no no lo sabía pero y ¿tú cómo lo sabes?'" Heming aseguró que se sorprendió con el comentario de su hija y la niña le explicó cómo lo había aprendido: "Estaba en el colegio el otro día y tenía un poco de tiempo libre asique aproveché y busqué curiosidades graciosas de la demencia", contaba Heming en su cuenta de Instagram.

La actriz añade: "No fue gracioso, pero tuvo un poco de gracia. Yo le dije: 'a partir de ahora nos aseguraremos de que papá siempre tengo una botella de agua en la mano, gracias por contármelo. Pero quiero que sepas que lo más bonito y compasivo que podrías haber hecho era tener esta curiosidad y educarte en la enfermedad de tu padre'".

La forma en la que la niña mostró este interés en la enfermedad de su padre conmocionó a Heming y asegura: "Esta es unas de las cosas más preciosas que podemos hacer como cuidadores, educarnos sobre las enfermedades de nuestros seres queridos para poder entenderles y apoyarles de la mejor manera posible".

Emma Heming terminó su video citando y dejando escritas en su publicación unas palabras de Adria Thompson, una especialista que utiliza sus redes sociales para dar voz sobre enfermedades como la demencia y los cuidados de los enfermos. Ambas compartieron un directo en Instagram y la mujer de Willis recuerda con cariño esas palabras que le conmocionaron profundamente: "En nombre de la persona a la que cuidas y que tiene demencia, tanto si puede expresarlo como si no, quiero darte las gracias. Gracias por quererla, gracias por dedicar tiempo a informarte sobre la demencia. Porque eso es lo más compasivo que puedes hacer al tener más conocimiento de su mundo y de la vida que están experimentando y que no siempre pueden expresar. Adria, me quito el sombrero. Gracias".