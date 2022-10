Muere Robbie Coltrane, inolvidable Hagrid de 'Harry Potter', a los 72 años

El carismático actor Robbie Coltrane ha fallecido a los 72 años de edad, según ha confirmado su agente en el Forth Valley Royal Hospital.

Conocido mundialmente por su papel del entrañable Hagrid en 'Harry Potter', Robbie deja atrás una extensa carrera con otros títulos como 'The World Is Not Enough' y, en su último trabajo, 'Mitos urbanos'.

Su nombre real era Anthony Robert McMillan, y fue un actor escocés que adoptó su nombre artístico por el músico John Coltrane.

En el comunicado su agente se ha referido a Coltrane como un "talento único" que le brindó "alegría a niños y adultos por todo el mundo" con su papel de Hagrid. También recordaba que tenía un premio en el Libro Guiness de los Récords por ganar tres Baftas consecutivos a Mejor Actor por su papel de Fitz in Granada en la serie 'Cracker'.

Fue en 2019 cuando Coltrane apareció en público por primera vez en silla de ruedas, lo que preocupó mucho a sus fans, y entonces explicó que padecía una enfermedad llamada osteoartritis.

Fuentes cercanas a Robbie aseguraron que el intérprete llevaba "años en constante dolor", y él mismo lo confirmaba en 2020 hablando sobre su cirugía, la cual añadía que le había proporcionado "cierto alivio".

A principios de este mismo año el actor pudo reencontrarse con sus compañeros de la saga mágica en el 20 aniversario de 'Harry Potter y la piedra filosofal', donde apareció sonriente aunque con problemas de movilidad debido a su enfermedad, pero muy emocionado de participar en algo tan importante.

Sus palabras durante el especial no han tardado en recorrer las redes sociales por su conmovedor significado: "Yo tristemente ya no estaré aquí... pero Hagrid sí", hablando del legado de 'Harry Potter'. Descanse en paz.