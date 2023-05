El "miedo abrumador" de Melissa McCarthy ('La Sirenita') a verse en sus proyectos que tiene que ver con los técnicos de emergencias

Melissa McCarthy ha conseguido por mérito propio su estatus de estrella de cine, pero para muchos fans siempre será Sookie de 'Las chicas Gilmore', su primer gran papel como mejor amiga de la protagonista.

Ahora la actriz está brillando por su papel deÚrsula, la villana de 'La Sirenita' en el remake de Disney, pero parece que le deja a los fans esos de verla en pantalla.

En una entrevista con Sunday Today With Willie Geist, McCarthy estuvo rememorando sus años en las Gilmore y cómo los fans siguen pidiendo un 'segundo' revival después de 'A Year in the Life' en Netflix en 2016.

Melissa McCarthy y Lauren Graham en 'Las chicas Gilmore' | The WB

'Las chicas Gilmore' es una de las series nostálgicas más vistas en Netflix en todo el mundo y sigue encontrando nuevas audiencias, pero cuando le preguntan a McCarthy si ella misma la ha visto o si se la ha vuelto a poner con sus hijos, Melissa hace una curiosa confesión.

Y es que, aunque sí que vio el piloto con su hija Vivian, de 16 años, no pudo seguir con la serie.

"Tengo un miedo abrumador de que me voy a desmayar viendo algo de mi propio trabajo y los de la ambulancia me encontrarán enfrente de la TV, viéndome a mí misma", revela. Una curiosa (y específica) confesión que llama mucho la atención al presentador.

McCarthy continúa y confiesa que le preocupa que piensen que "es raro" que está en su casa, tranquilamente, disfrutando de verse a sí misma en la tele así que siempre comprueba si está un poco 'mareada' y se está emitiendo algo suyo.