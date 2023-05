'La Sirenita', el mejor remake de Disney: La voz de Halle Bailey, un Tritón sin músculos y una Úrsula (no drag) sólida

Después de muchos problemas para terminar el rodaje de 'La Sirenita' debido a la pandemia del coronavirus. Tres años después, por fin, la película llega a los cines para ver el resultado final del que podemos decir es el mejore remake de Disney.

La polémica por la elección de Halle Baileypara ser Ariel colapsaron todos los titulares porque la actriz era negra. El debate ha estado abierto desde entonces pero la actriz calla todas las bocas porque es, sin duda, lo más potente de la película. Su interpretación como Ariel es perfecta pero es su voz lo que hace que tengas los pelos de punta desde la primera nota que canta en la cinta.

Halle mejora las míticas canciones de la banda sonora de 'La Sirenita' y su versión de 'Parte De Tu Mundo' ('Part of Your World') es impresionante.

La banda sonora de 'La Sirenita' y sus nuevas canciones

Halle Bailey en 'La Sirenita' como Ariel | Disney

Además de las míticas canciones que todos conocemos de la banda sonora de 'La Sirenita' como 'Bajo el mar' ('Under de sea') o 'Bésala' ('Kiss the Girl'), el remake cuenta con tres nuevas canciones. Tres nuevos temas que, aunque no son muy destacados, funcionan dentro del musical.

Alan Menken y Lin-Manuel Miranda han sido los encargados de poner música y letra a estas canciones. Por un lado, está un nuevo tema que interpreta Ariel cuando llega a la tierra llamado 'For the First Time'. La canción funciona y está basada en una melodía que Menken compuso para 'La Sirenita' de 1989.

Por otra parte, vemos por primera vez al príncipe Eric cantar, ya que en la versión animada no lo hacía. Así, Jonah Hauer-King, quien encarna el papel, entona la balada 'Wild Uncharted Waters'. Una canción que seguramente no sea trascendental pero ayuda a profundizar en el personaje y hace que la película sea mucho más musical.

Por último está 'Rumor', una especie de rap muy divertido que cantan Awkwafina y Daveed Diggs, o lo que es lo mismo la gaviota Scuttle y el cangrejo Sebastián. El tema da relevancia a estos personajes animados y funciona como un extra más.

La química de Halle Bailey y Jonah Hauer-King como Ariel y el príncipe Eric

Halle Bailey como Ariel y Jonah Hauer-King como el príncipe Eric en 'La Sirenita' | Disney

Aunque Halle Bailey se come la pantalla su compañero de reparto, Jonah Hauer-King, cumple las expectativas del guapo príncipe Eric. Hay varios giros importantes en el personaje que lo hacen más interesante y hace que no sea solo un príncipe atractivo y destinado a reinar.

Ahora, Eric tiene su propia voz y personalidad, lo que hace que conozcamos más al príncipe. Jonah Hauer-King tiene todos los ingredientes para convencer como Eric pero lo más destacado es la química que desprenden los dos actores cuando están juntos.

Flounder, Sebastián y Scuttle, son más flojos que en la versión animada

La gaviota Scuttle, Flounder y Halle Bailey como Ariel en 'La Sirenita' | Disney

Siempre es complicado en una live-action crear la versión animada de los animales que aparecen en las películas de dibujos. En el caso de 'La Sirenita' tenemos a Flounder, el pez y amigo íntimo de Ariel, con la voz de Jacob Tremblay. El cangrejo Sebastián con Daveed Diggs y Awkwafina como la gaviota Scuttle.

Los tres actores cumplen con sus personajes, en esta ocasión le dan mayor protagonismo a Scuttle donde Awkwafina sobresale con su voz rasgada llevándose la mayor parte de las carcajadas. En aspectos generales los personajes son más fuertes en la versión animada pero en el remake van cogiendo fuerza una vez que te acostumbras al CGI.

Javier Bardem como Tritón y Melissa McCarthy como Úrsula

Después de Ariel y el príncipe los otros dos personajes más importantes son el Tritón, que lo encarna Javier Bardem, y Úrsula, con Melissa McCarthy. Ambas interpretaciones son muy sólidas y no defraudan. Aunque hay matices que nos vemos con respecto a la versión original.

Javier Bardem como el Rey tritón en 'La Sirenita' | Disney

Javier Bardem es un rey Tritón con sabor español, y es que el marcado acento del actor está presente en toda la película. Esto ayuda a que los españoles nos sintamos un poquito representados en el clásico de Disney, aunque, al ser alguien tan reconocido para nosotros a veces la magia se pierde.

Aunque lo que más se echa en falta es que el Tritón de Bardem no tiene músculos. El Tritón de dibujos era un sugar daddy con un imponente físico lleno de músculos con el pecho al descubierto. Por el contrario, Bardem desinfla un poco esta ilusión al llevar una armadura. Aunque su semblante sí recuerda al del personaje.

Melissa McCarthy como Úrsula en 'La Sirenita' | Disney

La polémica con que Melissa McCarthy fuese Úrsula, la gran villana de 'La Sirenita', ha estado presente también en todo momento. Como ya se sabe, el pulpo está inspirado en la drag queen Divine por lo que se esperaba que fuese una drag quien interpreta a la gran bruja del mar.

Aún así, Melissa convence con su voz de mala malísima y una versión de 'Pobres almas en desgracia' ('Poor Unfortunate Souls') muy digna. Aunque su caracterización ha sido cuestionada y, seguramente, se podía haber mejorado.