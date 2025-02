El marido de Lily Collins, indignado con las críticas tras haber anunciado que han sido padres por gestación subrogada

Lily Collins y Charlie McDowell comenzaron a salir en 2019 tras conocerse en el set de rodaje de la película Gilded Rage y dos años después decidieron casarse en una ceremonia privada e íntima en mitad del bosque. Ahora, la pareja se ha embarcado en la aventura de ser padres primerizos, pero parece ser que viene acompañada de una fuerte polémica.

Ambos han dado recientemente la bienvenida al mundo a su primer bebé a través de una emotiva publicación en la red social Instagram, donde se puede ver una foto de la pequeña Tove Jane recién nacida. Pero la noticia ha pillado por sorpresa a muchos de sus fans, pues no se la ha visto embarazada.

Lily ha expresado en la publicación su gratitud a la madre subrogada que ha ayudado a traer al mundo a su pequeña: "Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestra increíble subrogada y por todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y más allá".

La hija del músico Phil Collins y su marido han sido duramente criticados a raíz de anunciar su nueva etapa como padres. Los comentarios del post han dado pie a un intenso debate sobre la gestación subrogada, y al igual que mucha gente ha felicitado a la pareja, otros han dejado sus duras críticas haciendo saber que no están de acuerdo con la decisión y han expresado su disconformidad alegando que "no se debería comprar a un ser humano".

Tras todo el revuelo que se ha levantado en torno a este tema, McDowell ha decidido contestar a todas las críticas que él y su mujer están recibiendo: "En relación con los mensajes poco amables sobre la gestación subrogada y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en gestación subrogada. Está bien no saber por qué alguien podría necesitar una madre sustituta para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de una madre sustituta, independientemente de lo que supongas".

Continúa diciendo: "Y está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en relación con una hermosa niña que ha traído mucho amor a la vida de las personas. Eso es todo por ahora porque acaba de hacer caca y necesito cambiarle el pañal".

Pero no son la única pareja en la industria de Hollywood que ha recurrido a este proceso para tener un hijo, Kim Kardashian o Amber Heard también han tenido hijos por gestación subrogada.

Parece que esta polémica sigue dando mucho de qué hablar y son muchos los rumores que giran en torno al porqué de la decisión de la pareja. Mientras tanto, ambos parecen felices con su hija recién nacida, aunque con una sensación agridulce tras ver el revuelo que ha causado la noticia en redes sociales.