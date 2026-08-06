Michelle Pfeiffer asegura que no quiere volver a protagonizar una película: "Lo juro por Dios"

Antes los actores eran estrellas de la gran pantalla o de la pequeña, lo que viene a ser actores de cine o de televisión. Michelle Pfeiffer fue uno de los grandes rostros del cine con películas tan importantes como: Scarface, Las brujas de Eastwick, Mentes peligrosas o Batman Returns, entre muchos otros.

Pero desde el boom de las series de televisión, convertidas en un artículo de culto y la llegada de las plataformas de streaming, esto ha cambiado, lo que ha provocado que ahora las grandes estrellas sean también actores de series.

Por ello, Pfeiffer ha explicado en el evento Leading the Narrative: The Women of Apple TV, organizado por The Hollywood Reporter y Apple TV: "No quiero volver a protagonizar ninguna película, lo juro por Dios. Solo quiero participar en proyectos corales. Es mucho más divertido, me encanta".

Michelle Pfeiffer forma parte del reparto de la serie Margo's Got Money Troubles, por la que fue nominada al Emmy, donde comparte actuación con actrices como Elle Fanning o Nicole Kidman: "Me han impresionado muchísimo las actuaciones femeninas en televisión y, sinceramente, están dominando la televisión".

"Me encanta lo complejos y con defectos que son todos estos personajes, y me recuerda mucho a esa famosa frase de Robin Williams que dice: Recuerda que cada persona que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada, y sé amable'. Para mí, eso resume la serie y su mensaje, y estoy muy orgullosa de formar parte de ella".

Sinopsis: Margo's Got Money Troubles sigue a Margo Millet, una joven de 20 años que deja la universidad tras quedar embarazada de su profesor de inglés. Convertida en madre soltera y ahogada por las deudas, recurre a OnlyFans para sobrevivir, mientras lidia con su excéntrica familia disfuncional formada por una ex camarera de Hooters y un exluchador profesional.