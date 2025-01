Michele Morrone se reencuentra con Blake Lively y Ryan Reynolds y muestra su apoyo: "Os quiero"

Mientras Blake Lively continúa en el ojo de la polémica en su batalla legal contra Justin Baldoni, algunos de sus amigos y co-stars han salido en su defensa, desde las actrices de Verano en vaqueros hasta su hermana y cuñado Bart Johnson, pasando por el actor italiano Michele Morrone.

Para los que no lo sepan, Morrone y Lively se conocieron el año pasado al coincidir grabando la secuela de Un pequeño favor, y Michele ya contó que había sido testigo del sufrimiento de Blake debido al problema con Baldoni en It Ends With Us, defendiéndola y ofreciendo su apoyo incondicional.

Ha habido muchos avances en el caso desde entonces, pero ahora Morrone ha vuelto a aparecer mostrando su "amor" por el famoso matrimonio en sus Stories.

Michele Morrone se reencuentra con Blake Lively y Ryan Reynolds | Instagram

"¡Os echaba de menos! ¡¡Os quiero!!", escribía en un selfie junto a Ryan Reynolds y Blake Lively, muy sonriente.

El director de Un pequeño favor 2, Paul Feig, también salió a desmentir que fuera culpa de Blake que la película se haya caído de la cartelera... aunque por el momento no tiene una fecha de estreno próxima.