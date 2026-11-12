Michael B. Jordan planea el robo perfecto en el nuevo tráiler de El secreto de Thomas Crown

El nuevo tráiler de El secreto de Thomas Crown devuelve a la gran pantalla al ladrón de arte más elegante del cine, al que algunos recordarán como Pierce Brosnan en la versión del año 1999, esta vez interpretado por Michael B. Jordan. El actor también dirige y produce esta nueva versión, que combina robos de guante blanco, intriga y una relación en la que la atracción y la desconfianza van de la mano. La película, producida por Amazon MGM Studios, tiene previsto su estreno en cines el 5 de marzo de 2027.

En este nuevo avance podemos ver Thomas Crown moverse entre obras de arte y golpes cuidadosamente planeados mientras una antigua agente del FBI, a quien interpreta Adria Arjona, le sigue sus pasos. La aparición del personaje de Kenneth Branagh añade un nuevo adversario a una historia en la que cada encuentro parece formar parte de un plan mayor.

Michael B. Jordan dando indicaciones a Kenneth Branagh durante el rodaje | Amazon MGM Studios

Junto a Jordan, Arjona y Branagh, el reparto incluye a Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbæk. La película recupera un personaje que Steve McQueen llevó al cine en 1968 y que Pierce Brosnan interpretó como decimos décadas después. Ahora, Jordan se pone al frente de una tercera aproximación a la historia que vuelve a situar el juego entre el ladrón y quien intenta atraparlo en el centro del relato.