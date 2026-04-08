Melanie Griffith da su veredicto sobre el nuevo novio de Dakota Johnson 8 años menor que la actriz

Dakota Johnson atraviesa una nueva etapa sentimental tras su ruptura con Chris Martin, y todo apunta a que su relación con el músico Role Model (el nombre artístico de Tucker Pillsbury) va en serio. La pareja ha sido vista en varias ocasiones en Los Ángeles, mostrándose cariñosa, entre besos, abrazos y citas juntos.

Pero si había alguna duda sobre cómo encaja él en su entorno más cercano, su madre lo ha dejado claro. Melanie Griffith ha sido preguntada directamente por la relación… y su respuesta fue tan breve como contundente: "Esfabuloso".

Una reacción que ha llamado la atención porque no es habitual que Griffith se pronuncie públicamente sobre la vida sentimental de su hija. En este caso, sin embargo, su aprobación parece total, lo que muchos interpretan como una señal de que la relación va por buen camino.

El romance entre Dakota Johnson y Role Model comenzó a finales de 2025, poco después de que la actriz pusiera fin a su larga relación con Chris Martin. Desde entonces, ambos han optado por un perfil relativamente discreto, aunque cada vez son más frecuentes sus apariciones juntos.

De hecho, en las últimas semanas se les ha visto compartiendo momentos muy cercanos en público, lo que ha alimentado la sensación de que su historia está evolucionando hacia algo más serio, aunque sin prisas.

Por ahora, ni Dakota Johnson ni su pareja han hecho declaraciones oficiales sobre su relación. Pero con el respaldo de Melanie Griffith y las imágenes que siguen saliendo a la luz, todo apunta a que esta nueva historia sentimental no es pasajera… y que cuenta con el visto bueno familiar.