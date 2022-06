Martin Sheen confiesa que se arrepiente de haberse cambiado el nombre por su origen español

Martin Sheen empezó su carrera actoral en los años 70, con películas como 'Una historia de tres extraños', y despuntando al final de la década con 'Apocalypse Now', donde interpretó al capitán Benjamin Willard.

Desde entonces, no se ha retirado de la interpretación, y en los últimos años ha aparecido en 'Grace y Frankie' como Robert. Además, es padre de los también actores Charlie Sheen, Emilio y Ramón Luis Estévez.

Él, como otros actores de su generación, decidió ocultar su nombre real, y darse a conocer a través de una versión en inglés, pero su nombre original y oficial es Ramón Antonio Gerardo Estévez. Y ahora lamenta la decisión de haber ocultado ese nombre en su faceta artística.

Lo ha hecho en una entrevista a Closer Weekly: "Nunca me cambié el nombre de manera oficial. Está en mi pasaporte, en mi carnet de conducir, en mis papeles de matrimonio...". Ha comentado que su decisión fue fruto de presiones sociales: "Es algo de lo que me arrepiento. Fui persuadido a hacerlo cuando no tenía la valentía suficiente".

"Cuando no tienes coraje para plantarte por aquello que realmente defiendes, lo pagas tiempo después. Por supuesto, estoy hablando solo desde mi experiencia", ha añadido el veterano actor.

También ha contado que, cuando ya no podía volver a usar su nombre original en su carrera, se aseguró de que su legado continuara. Y que la única influencia en su hijo Emilio fue que él sí mantuviera su nombre en español. El actor le pidió a su hijo que no cambiara su nombre si se dedicaba también a la actuación: "Cuando empezó su carrera, su agente le recomendó cambiar su nombre a Sheen, y él no quiso hacerlo. Gracias a Dios que no".

Charlie Sheen, por su parte, sí que siguió los pasos de su padre, y ha mantenido el apellido Sheen, que viene de su abuela, la madre de Martin, de origen irlandés.

