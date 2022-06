La hija de Charlie Sheen se manifiesta sobre la reacción de sus padres a su cuenta de OnlyFans

Sami Sheen, la hija mayor de Denise Richards y Charlie Sheen ha sido noticia últimamente por abrirse una cuenta de OnlyFans que publicitó en su Instagram junto a una foto de ella; "Dadle al link de mi bio si queréis ver más".

La noticia se compartió rápidamente, y Charlie Sheen fue preguntado por E!News sobre esta decisión de su hija, y respondía mencionando el hecho de que ahora Sami viva con Denise: "Tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurriría bajo mi techo".

Ahora ha sido ella la que se ha pronunciado al respecto, en una sesión de preguntas y respuestas que ha hecho en sus stories de Instagram. En ella ha hablado también de su futuro profesional y sus aspiraciones en la vida.

Y parece que a Sami le gustaría estar en la industria audiovisual, como sus padres, pero de otra forma: "Quiero ser directora de cine y me gustaría escribir un guion". Aunque no lo considera un destino específico: No creo que nadie necesite un propósito concreto en la vida. Creo que la gente simplemente debería conseguir ser feliz con lo que hace sin que le importe lo que digan los demás".

Sami, la hija de Charlie Sheen y Denise Richards | Instagram

Un seguidor le preguntaba directamente "Tu padre y tu madre saben que tienen OnlyFans", a lo que ella ha respondido "Sí, y mi madre es un apoyo increíble".

Como señalaba Sheen cuando le preguntaron, Sami está viviendo ahora con Denise Richards, quien según dice la joven, le supone un gran apoyo en sus decisiones.

En su perfil de Instagram también se pueden encontrar otras muestras de cariño madre-hija, como esta publicación que Sami publicó con motivo del día de la madre: "¡Feliz día, mamá!" Te quiero mucho y no te haces una idea de lo agradecida que estoy de tenerte en mi vida".

La actriz le respondía en los comentarios de la misma publicación mostrando también su afecto: "Gracias Sami por este espectacular Día de la Madre. Significa mucho para mí. Sé que nana estaba cenando con nosotras y no se perdería uno de sus restaurantes favoritos. Gracias, te quiero mucho".

