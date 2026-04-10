Los marcados abdominales de Cillian Murphy a sus 49 años tras quitarse la camiseta en pleno rodaje

Cillian Murphy ha vuelto a demostrar que está en plena forma. El ganador del Oscar ha sido captado sin camiseta durante el rodaje de su nueva película, dejando al descubierto unos abdominales definidos que han sorprendido a fans y medios.

Las imágenes fueron tomadas en Atenas, donde el actor se encuentra grabando un nuevo drama ambientado en una prisión bajo la dirección de Damien Chazelle. En ellas, Murphy aparece descansando entre tomas, protegido del sol… pero con el torso completamente descubierto.

A sus 49 años, el actor luce un físico muy trabajado, algo que no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde muchos destacan su disciplina y su transformación para el papel.

Este cambio físico no es nuevo en su carrera. Murphy ya ha demostrado en varias ocasiones su compromiso con los personajes, como ocurrió en Oppenheimer, donde también experimentó una notable transformación corporal para meterse en la piel del científico.

En esta ocasión, todo apunta a que el actor vuelve a apostar por una preparación exigente para su nuevo proyecto, cuyo rodaje está teniendo lugar en Grecia y que, por ahora, se mantiene bajo bastante secretismo.

Más allá del personaje, lo que está claro es que las imágenes han generado un gran revuelo. Y no es para menos: a punto de cumplir 50 años, Cillian Murphy ha dejado claro que sigue en uno de los mejores momentos de su carrera… y también de su forma física.