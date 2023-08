Linda Evangelista cuenta cómo es criar a su hijo con Salma Hayek, su madrastra, y el vínculo que comparten

Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault se conocieron en 2006 y tan solo un año después, en 2007 la pareja dio la bienvenida a su hija Valentina. Hayek y Pinault compartieron un idílico y apasionado romance cuya llama continúa prendida en la actualidad. Sin embargo, en mitad de su noviazgo, la pareja rompió su relación durante un tiempo en el cual Pinault mantuvo un romance con la modelo Linda Evangelista con quien tuvo un hijo, Augustin James Evangelista 'Augie', que tan solo se lleva 11 meses con Valentina.

Poco tiempo después, Hayek y Pinault se dieron una segunda oportunidad y pronunciaron el 'sí, quiero' en 2009. Tras 14 años de matrimonio, comparten una gran felicidad y se esfuerza para que la familia se mantenga unida ya que, además, Pinault tiene dos hijos mayores fruto de su primer matrimonio, François y Mathilde.

Salma Hayek con su hija Valentina, su marido François-Henri Pinault y la hija de su esposo Mathilde Pinault | Getty

El joven de 16 años, Augie, mantiene una gran relación tanto con su madre Linda como con su madrastra Salma y ambas respetan que crezca teniendo una vida de lo más normal posible a pesar de tener padres famosos. Tanto es así que Linda ha explicado para Vanity Fair como a pesar de que disfruta mucho de acudir a estadios como el Madison Square Garden junto a su hijo, prefiere hacerlo como una persona normal y no utilizar sus privilegios para conseguir buenos asientos o entradas.

"Ahora compramos nuestras entradas y nos sentamos con los fans sangrando por la nariz", ha bromeado Evangelista. "Estamos bien con eso. Quería tener una educación muy normal para mi hijo".

"¿Qué hay de malo en pararse en esta fila? Yo hago cola", ha confesado la modelo quien ha relatado también una anécdota que vivió junto a Augie. "Fuimos a Channel hace un par de semanas para comprar un regalo y esperamos media hora para entrar. Él dijo: '¿No hay alguien a quien puedas llamar?' No quiero un hijo con privilegio".

Por su parte, Salma apenas expone al joven públicamente y en redes sociales, pero compartió una inusual fotografía en Instagram junto a él disfrutando un paseo en barco y presumiendo de la buena relación que mantienen. "¡Aquí viene el fin de semana! ¡Viva el fin de semana!", escribió la actriz en el pie de foto.

Sin duda, la familia guarda una estrecha relación y se mantienen muy unidos pasen los años que pasen y a pesar de las circunstancias. Así lo demostró Salma con un bonito gesto que que salvó la cena familiar de Acción de Gracias. "Estaba enferma y no iba a tener Acción de Gracias sola. Y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena de Acción de Gracias", ha relatado la propia Linda para Vogue.

Salma, incluso, llevó a cabo la "lista de deseos ecléctica" de Linda que se trata de un plato especial que prepara la actriz con pollo mexicano y patatas trufadas. "Pasó el día en la cocina y lo cocinó ella misma. Sin ninguna ayuda. Los niños la ayudaron al final", ha compartido Evangelista.

Salma Hayek en los Globos de Oro 2023 | Getty

"Hizo un festín, una comida preciosa, preciosa. Le dije que no iba a tener el Día de Acción de Gracias, no me sentía bien. Y ella dijo: 'Oh, sí lo tendrás. Estoy llegando.' Y puf, ella estaba aquí", ha relato la modelo agradecida del gesto de Salma.

Sin duda, otro motivo más para admirar lo maravillosa que es Hayek.