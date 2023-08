La increíble foto de Salma Hayek, Penélope Cruz y Zoe Saldaña celebrando su amor: "Apoyo y amistad duradera"

Salma Hayek y Penélope Cruz son una de las amistades más longevas y admiradas en la industria cinematográfica. Las actrices, unidas por su origen latino, se conocieron hace 20 años después de que Cruz llegara a Los Ángeles desde España en busca de un futuro en Hollywood. La actriz mexicana, de seguida acogió a Penélope en su casa, se volvieron amigas inseparables y forjaron un fuerte vínculo que se mantiene unido con el paso de los años.

En 2006, Hayek y Cruz protagonizaron la película 'Bandidas', un western que, aunque finalmente no logró el éxito esperado, se convirtió en una gran oportunidad para ambas actrices cuyas carreras continuaron en ascenso. La actriz española incluso se hizo con su primera estatuilla al Oscar a 'Mejor Actriz de reparto' en 2009 por la cinta de Woody Allen 'Vicky Cristina Barcelona'.

Salma Hayek y Penélope Cruz, antes muertas que sencillas | seestrena.com

Sin embargo, a pesar de su estrecha amistad, las actrices también guardan algún secreto que otro, como ocurrió tras el escándalo de Harvey Weinstein y el Me Too, cuando en 2017 Hayek confesó haber sufrido acoso sexual por parte de Harvey Weinstein durante el rodaje de 'Frida'. Algo que prefirió no contar a Cruz por diversas razones, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Años después, a su icónica amistad se unió Zoe Saldaña, actriz de origen dominicano que se ganó el corazón de Cruz y Hayek. Con esta última, Saldaña ha sido vista en varias ocasiones cenando sushi en restaurantes de Los Ángeles y organizando citas dobles con sus respectivos maridos.

Zoe Saldanaen la alfombra roja del Festival de Venecia | Getty

Como homenaje a esta bonita unión, Hayek ha compartido una fotografía en Instagram abrazando a sus amigas latinas demostrando el cariño que se tienen, la sororidad que comparten y la admiración que todas sienten entre sí.

"Un círculo de amor, apoyo, empoderamiento y amistad duradera", ha escrito Salma en en el pie de foto. "Nos amo", ha comentado Saldaña en la fotografía.

Por su parte, Penélope ha compartido la misma publicación en la que ha escrito: "Amo a mis chicas".

Muchos fans de las actrices han comentado las publicaciones con bonitos mensajes. "La santísima trinidad", ha escrito un seguidor. "Mis mujeres favoritas en el mundo", ha compartido un fan. Incluso, otro seguidor ha sugerido que se embarquen en un nuevo proyecto en conjunto: "Las tres necesitáis hacer una película juntas".