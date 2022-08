La fusión entre WarnerMedia y Discovery empieza a notarse. O al menos, ese sería el motivo por el que el estudio ha decidido dejar en el cajón la película 'Batgirl', después de ser rodada con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, según ha informado Variety, y como puedes ver en el vídeo de arriba.

De acuerdo con estas informaciones, la película sobre la superheroína no verá la luz ni en salas de cine ni en HBO Max, donde estaba previsto su estreno. Y el equipo responsable de la película empieza a pronunciarse por lo sucedido. Por ejemplo, la propia actriz protagonista, Leslie Grace ('In The Heights').

La actriz dominicana ha compartido un texto en Instagram con el que se despide de su personaje, al menos de forma temporal, junto a un dibujo de un fan de ella como Batgirl, y varias imágenes y vídeos del rodaje y los preparativos de la película.

"Querida familia, a raíz de las informaciones sobre nuestra película 'Batgirl', estoy orgullosa del amor, el duro trabajo y las ganas que todo nuestro increíble reparto y equipo ha puesto en esta película durante los últimos 7 meses en Escocia", ha escrito en su post tras la noticia.

"Ha sido una bendición trabajar junto a increíbles profesionales y forjar relaciones de por vida en el proceso. Y a todos los fans de Batgirl, GRACIAS por el amor y la confianza, permitiéndome ponerme la capa y convertirme, como diría Babs, en mi propia heroína. Batgirl para siempre!", ha agradecido Grace a todo el equipo y a los fans que esperaban la cinta.

Adil El Arbi y Bilall Fallah, directores de la película y también responsables de la saga 'Bad Boys for Life'', han sido más rotundos en sus redes, publicando un comunicado en nombre del equipo técnico y responsable del film.

"Estamos tristes y en shock por la noticia.. No lo podemos creer.. Como directores, es vital que nuestro trabajo llegue a la audiencia, y aunque la película estuviera lejos de estar acabada, nos hubiera gustado que los fans alrededor del mundo hubieran tenido la oportunidad de verla y disfrutarla ellos mismos. Ojalá algún día puedan si Dios quiere".

