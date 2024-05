Lenny Kravitz explica por qué hace ejercicio con pantalones de cuero y botas: "Sé lo que estoy haciendo"

Si hay alguien fiel a su estilo, que no sigue las tendencias y que hace oídos sordos a todas las opiniones que puedan hacer sobre él, ese es Lenny Kravitz. A sus 59 años se conserva como nadie y prueba de ello son las fotos sin camiseta que comparte en Instagram o sus vídeos en el gimnasio. Y precisamente el último que compartió no tardó en hacerse viral por la vestimenta que usó: pantalones de cuero, gafas de sol y botas.

Un atuendo nada común para hacer ejercicio que fue muy criticado y al que ahora él mismo ha respondido, desvelando el motivo por el que entrena de esta manera. Lo ha hecho para las páginas de Variety donde, además, ha respondido a todo aquel que criticó su rutina de ejercicios.

El cantante y actor, además de confesar que no tenía "ni idea" de que su vídeo se hubiera hecho viral, ha explicado que siempre entrena con pantalones de cuero o vaqueros y botas, siempre que no haga cardio. "Si estoy haciendo cardio, obviamente uso sudaderas porque sudo por todos lados, pero si levanto pesas, no sudo tanto". Por este motivo, le resta importancia a la parte de abajo de su indumentaria.

Y es que, como él mismo ha desvelado, muchas veces va al gimnasio directo de cualquier lugar, por lo que no pierde tiempo en cambiarse de ropa: "Vengo de algún lugar o voy a algún lugar, y simplemente no me importa. Llego, tengo 45 minutos, lo hago y me voy corriendo". Además, ha querido dejar claro que no lo hace para que la gente opine lo diferente que es -pero lo ha conseguido-.

De la misma forma que su look ha sido objeto de críticas, también lo ha sido su rutina de deporte. Durante más de 25 años, Lenny ha trabajado con el entrenador Dodd Romero: "Sé lo que estoy haciendo. Y mi entrenador sabe lo que está haciendo. Y conozco mi cuerpo y lo que hace y lo que puede hacer y cómo se siente y todo está bien". Para finalizar, ha subrayado que ha entrenado como toda clase de deportistas de élite, como jugador de la NBA hasta boxeadores, y todos ellos opinan lo mismo: "Son personas que si conoces te dirían que entro muy en serio".