El director de El Diario de Noa pide perdón a Ryan Gosling y Rachel McAdams por este feo años después: "Me pilló en un mal día"

Nick Cassavetes es conocido por dirigir el icónico drama romántico de 2004, El Diario de Noa. La película volvió a ser noticia no hace mucho, después de que se revelara que Gena Rowlands padece Alzheimer al igual que su personaje en la ficción, ahora vuelve a estar en boca de todos tras unas recientes declaraciones del director.

Cassavetes actualmente se encuentra en el centro de una reflexión personal por una revelación que realizó en relación a la película hace ya una década.

Recientemente, en una entrevista con Entertainment Weekly con motivo del vigésimo aniversario del estreno de la cinta, Cassavetes ha expresado su arrepentimiento por haber contado una disputa en el set entre las estrellas de la película, Ryan Gosling y Rachel McAdams, en una entrevista con VH1.

Así, Cassavetes detalló la tensión en el set: "Tal vez no se supone que debería contar esta historia, pero un día no se estaban llevando bien en el set. Realmente no. Y Ryan vino hacia mí, habían 150 personas de pie en una gran escena, y me dice: Nick, ven aquí. Está haciendo una escena con Rachel y me dice: ¿La sacarías de aquí y traerías a otra actriz para que lea fuera de cámara conmigo?. Le digo: ¿Qué?. Él dice: No puedo. No puedo hacerlo con ella. Simplemente no estoy sacando nada de esto".

'El diario de Noa' | seestrena.com

La situación llevó a una acalorada discusión entre las dos estrellas en una habitación aparte. Cassavetes comentó como él y uno de los productores de la película también estuvieron presentes.

El director continuó narrando que la situación se intensificó: "Comienzan a gritarse y a gritarse el uno al otro. Salí… Y después de eso todo mejoró, ¿sabes? Se lo dicen todo… Creo que Ryan la respeta por defender a su personaje y Rachel está feliz de poder decirlo abiertamente. El resto de la película no fue un camino de rosas, pero es un camino mejor".

Rachel McAdams y Ryan Gosling en 'El Diario de Noa' | New Line Cinema

Durante la entrevista con EW, Cassavetes ha expresado su pesar por haber compartido la historia de la pelea: "La última vez que hice una entrevista sobre esto, lo conté y me arrepentí", "Todo el mundo dijo como: ¿por qué cuentas eso? Yo dije: No lo sé. Me pilló en un mal día. Pero si estáis por aquí, os pido disculpas chicos. No debería haber revelado el secreto".

A pesar de los conflictos iniciales, El Diario de Noa se convirtió en un éxito de taquilla y en un hito en las carreras de Gosling y McAdams. La sinceridad de Cassavetes al abordar su error muestra su arrepentimiento con el desagradable suceso.