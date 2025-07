Kate Beckinsale, completamente destrozada por la muerte de su madre, la actriz Judy Loe: "Estoy paralizada"

Kate Beckinsale ha compartido con sus seguidores la muerte de su madre, la también actriz británica Judy Loe, a los 78 años, a causa de un cáncer en etapa 4.

La intérprete de películas como Underworld o Pearl Harbor ha escrito una devastadora carta en la que ha confesado sentirse "paralizada" ante la triste noticia.

Kate Beckinsale y su madre, Judy Loe | Getty Images

Sin aún creérselo, la protagonista de Van Helsing ha asegurado que no quería publicar este mensaje, pero que lo ha hecho tras registrar el certificado de su defunción ya que pronto se iba a hacer público.

"Murió la noche del 15 de julio en mis brazos después de un sufrimiento inconmensurable. No he elegido las mejores fotos, ni los mejores vídeos, porque no puedo soportar revisar mi galería todavía. Me disculpo profundamente con cualquiera de sus amigas que se están enterando de esta manera o a través de la prensa, pero no puedo revisar su teléfono", ha lamentado, destrozada, en su Instagram.

"Estoy paralizada. Jude fue la brújula de mi vida, el amor de mi vida, mi querida amiga. La inmensidad y el enorme corazón de esta pequeña mujer ha tocado a tantas personas que la quieren mucho. Ella ha sido valiente en muchas maneras, perdonando a veces demasiado, creyendo en la bondad de la gente -y el mundo es tan oscuro sin ella que es casi imposible de soportarlo-. Mamá, te quiero mucho. Este ha sido mi mayor temor desde que encontré a mi padre muerto a los cinco años. Oh mi mamá... Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho", ha finalizado.

Loe se forjó una carrera en televisión, con papeles en Hospital General, Hair o El sentido de la vida de Monty Python. Por su parte, el padre de Kate, Richard Beckinsale, también intérprete, falleció de un infarto a los 31 años en 1979.

Su muerte se produce 18 meses después de la del padrastro de Beckinsale, el director de televisión Roy Battersby, quien murió en enero de 2024 después de sufrir un derrame cerebral. De hecho, Kate abandonó la gala de los Globos de Oro 2024 para estar cerca de él.