Jude Law arruina la magia de la icónica The Holiday con una revelación inesperada: "¡Lo siento!"

Pocas películas capturan el espíritu navideño como The Holiday (Vacaciones), la entrañable comedia romántica de 2006 protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet y Jude Law.

Con su ambiente cálido, sus personajes encantadores y ese pintoresco pueblecito inglés, el filme se ha convertido en un clásico de las festividades. Pero ahora, un detalle detrás de cámaras ha roto la ilusión de muchos seguidores.

Durante una reciente entrevista con BBC Radio, Jude Law ha revelado un secreto que ha dejado boquiabiertos a los fans. El actor, que interpretó a Graham, el hermano del personaje de Kate Winslet y el interés amoroso de Cameron Diaz, ha confesado que la icónica cabaña de campo que todos adoraron en la película simplemente no existe.

"¿Crees que podríamos alquilar esa cabaña en Airbnb?", le han preguntado. A lo que Law ha respondido: "Esa cabaña no existe". El asombro de los entrevistadores no se ha hecho esperar, con exclamaciones de sorpresa y lamentos. Uno de ellos incluso ha comentado: "¡Esa es la casa de mis sueños!".

Law ha explicado que la directora Nancy Meyers tomó una decisión radical: "La directora es un poco perfeccionista. Recorrió toda la zona y no encontró la casita de campo que buscaba", ha contado el actor. "Así que alquiló un terreno, lo dibujó y contrató a alguien para que lo construyera".

Además, ha aclarado que la construcción fue solo una fachada. "Lo más gracioso es que, si te fijas, estábamos rodando aquí en invierno. Y cada vez que entraba por esa puerta, hacíamos cortes y rodábamos los interiores en Los Ángeles unos tres meses después", ha revelado el actor.

Jude Law en The Holiday | Cordon Press

Las declaraciones no han dejado indiferentes a los presentadores, quienes no han podido ocultar su lamento: "¡Oh, no, por favor, para! ¡No queremos oír más! ¡Lo estás arruinando! No podemos soportarlo". A lo que Law ha respondido entre risas: "Simplemente revienta la burbuja. ¡Lo siento!".

A pesar de que esta revelación rompe la ilusión de muchos, no logra empañar la esencia de The Holiday. Aunque la cabaña no exista en la realidad, su encanto perdura en las pantallas, recordándonos el poder del cine para crear mundos que, aunque ficticios, siempre serán reales en el corazón de los espectadores.